Amazon poursuit Microsoft en justice à cause du Pentagone

Dans le cadre du contrat JEDI, le Pentagone a choisi de se tourner vers Microsoft plutôt que choisir Amazon. Cette décision, la firme de Seattle ne l’a pas appréciée, et pour cause il s’agit d’un contrat à 10 milliards de dollars. Amazon compte donc protester ce choix devant les tribunaux. En effet, l’entreprise de Jeff Bezos a informé la United States Court of Federal Claims de son intention de ne pas laisser passer cette décision.

Pendant longtemps, Amazon Web Services (AWS) était le favoris pour signer ce contrat, cependant, le premier fournisseur de cloud public au monde a vu le Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) lui passé sous le nez. C’est donc la firme de Redmond et son cloud Azure qui a été sélectionné le 25 octobre dernier.

Amazon estime que son éviction est dû aux pressions politiques de la part de Donald Trump qui déteste littéralement l’entreprise de Jeff Bezos. Un porte parole de l’entreprise a tout de même tenu à prendre la parole pour expliquer le sois disant véritable raisonnement de la société :

« AWS est particulièrement expérimenté et qualifié pour fournir la technologie critique dont l’armée américaine a besoin, et reste déterminé à soutenir les efforts de modernisation du DOD. Nous pensons également qu’il est essentiel pour notre pays que le gouvernement et ses dirigeants élus gèrent les achats de manière objective et sans influence politique. De nombreux aspects du processus d’évaluation de JEDI comportaient des lacunes évidentes, des erreurs et des préjugés indéniables. Il est important que ces questions soient examinées et rectifiées »

En réponse a cela, Mark Esper, le Secrétaire à l’Armée des États-Unis déclare : « Je suis convaincu que cela a été mené librement et de manière équitable, sans influence extérieure ». En ce qui concerne Microsoft, l’entreprise n’a pas encore commenté ces nouveaux éléments, et se contente simplement de cette décision prise par le Pentagone.