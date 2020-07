Amazon présente Dash Cart sa vision du traditionnel chariot de courses

Amazon innove en permanence afin de rester dans la course et de conserver son statut actuel. Jusqu’à présent, la firme de Seattle concentrait principalement ses activités sur Internet, toutefois Amazon souhaite désormais étendre son influence jusque dans le monde réel en présentant sa vision du caddie ou chariot pour faire les courses.

En termes de design, l’intemporel chariot a pris un petit coup de jeune, mais le Dash Cart (c’est son nom) propose surtout de grosses améliorations technologiques. Un chariot n’est autre qu’une sorte de cage montée sur 4 roues que l’on pousse pour transporter les courses. Toutefois, Amazon voit une utilité bien plus pertinente à ce véhicule.

Amazon veut devenir omniprésent lors de vos achats.

Le Dash Cart est donc équipé d’un écran tactile et de nombreux capteurs permettant de reconnaître automatiquement les articles déposés dans ce dernier. Une fois que vous avez fini les courses, vous pouvez emprunter une voie spécialement dédiée aux Dash Cart, puis le chariot vérifie tout seul le contenu de vos courses, et vous demande de régler sans aucune aide venant d’un caissier.

On connaissait les magasins Amazon Go, mais le Dash Cart est une tout autre invention qui peut être développée dans n’importe quelle autre enseigne. De ce fait, Amazon fait un pas supplémentaire dans l’univers du phygital, une tendance retail qui allie le monde physique et le monde digital.

La firme de Seattle travaille depuis de nombreuses années dans cette direction. On se rappelle des Dash Button (qui ont disparu), mais aussi des nombreux efforts de la part de la société pour intégrer Alexa de partout (micro-ondes, horloges…) afin de devenir incontournable. Sur le web vous pouvez difficilement passer à côté de Google, et bien Amazon aimerait suivre ce même modèle dans tous les processus d’achat, qu’ils soient digitaux ou physiques.