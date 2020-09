Amazon présente un drone caméra de sécurité pour la maison

C’est en 2018 qu’Amazon a finalisé le rachat de la startup Ring. Depuis, le géant américain a considérablement augmenté les activités de la marque, si bien que Ring est devenu un incontournable dans la sécurité des foyers. Sonnettes connectées, caméras de surveillance, tableaux d’alarme, et un nouveau produit tout juste dévoilé. Le petit nouveau s’appelle Always Home Cam, c’est une sorte de drone capable de se déplacer de partout dans la maison et de filmer chaque pièce lorsque vous n’êtes pas là. Regardez plutôt la vidéo ci-dessous, c’est assez impressionnant.

L’avenir de la surveillance ?

Lorsque le « drone » Always Home Cam a fini sa ronde, il rentre tout seul à sa base pour se recharger. Pas encore en vente, il devrait débarquer sur le marché dès l’année prochaine au prix annoncé de 249,99 dollars. Selon Jamie Siminoff, le fondateur de Ring, le concept d’Always Home Cam repose sur une idée très simple qui est de pouvoir surveiller l’entièreté de votre maison avec un seul objet, sans investir dans des tonnes de caméras. M. Siminoff explique que ses équipes ont passé les deux dernières années à concevoir ce produit, qui vous vous en doutez, est bien plus difficile à concevoir qu’une sonnette ou une simple caméra.

En s’inspirant de la technologie utilisée par les véritables drones, Ring est parvenu à concevoir ce produit à le faire fonctionner à sa guise. En effet, si Always Home Cam est totalement autonome, son propriétaire peut en prendre le contrôle et la diriger comme il le souhaite. En d’autres termes, le drone peut être commandé pour voler à la demande ou programmé pour voler lorsqu’une perturbation est détectée par le système d’alarme.

Évidemment, un tel produit remet sur la table la question de la protection de la vie privée. Ring assure que lorsque le drone est rentré à sa base, la caméra est complètement occultée. Selon l’entreprise, Always Home Cam enregistre uniquement lorsqu’elle est en vol.