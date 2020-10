Amazon Prime Day : 10 méga promos à saisir avant minuit 🔥

Sur ces deux jours de Prime Day, Amazon a vraiment montré sa capacité à enchaîner les offres compétitives. Les plus belles marques ont été sujettes à des remises inédites : iPhone, Surface, Redmi, Bose, Sony, toutes y sont passés. A minuit ce soir, cette opération prend fin. Voici les dernières offres à saisir avant la fin.

Dernière mise à jour : mercredi 14 octobre, 17h44

Cet Amazon Prime Day est surprenant parce que les promotions sont archi-compétitives. Avec cet événement qui lui est propre, il se distingue ainsi des Black Friday où il doit partager la vedette avec ses rivaux. L’an dernier déjà, les chiffres du Prime Day ont été meilleurs que ceux de Black Friday. Il ne fait aucun doute que cette édition du Prime Day 2020 sera encore plus réussie.

Amazon Prime Day ne se limite pas au secteur de la high-tech. L’événement regroupe toutes les catégories de produits commercialisés sur la plateforme marchande. On retrouve des deals attrayants sur la culture, les jouets, la santé, la mode, le bricolage et autres. Vous pouvez avoir la certitude que la catégorie qui vous intéresse sera visée par des deals à la hauteur des attentes.

Amazon Prime Day, une édition XL

Durant le Prime Day, Amazon propose des « Deals du Jour » en plus de ventes flash ventilées tout au long de la journée. Pendant toute l’opération, de nouveaux deals apparaissent régulièrement tandis que d’autres prennent fin après quelques heures. Pour trouver l’objet de votre quête, il faut vous rendre régulièrement sur le site marchand. Notre liste a pour objectif de vous faire gagner un peu de temps dans vos recherches tout en vous présentant les meilleures offres en cours.

Depuis quelques années, le Amazon Prime Day est plus conséquent que le Black Friday en termes de volumes de ventes. C’est étonnant, car ce dernier dure sur plus longtemps que l’opération encours. Pourtant, c’est le cas, en partie parce que le marchand en ligne affiche des deals encore jamais vu et des prix inégalés qui n’ont jamais été vus dans le passé. La période est courte, mais nous n’avons pas vu d’événements aussi attractifs depuis près d’un an sur la plateforme.

Le Amazon Prime Day se destine aux membres Prime du site marchand. Actuellement, ce programme compte plus de 200 millions d’utilisateurs qui profitent des promotions exclusives en cours pendant ces 48 heures. Le service revient à 49 euros par an et donne accès à de nombreux petits bonus en plus des deals proposés dans le cadre de cette opération et le reste de l’année.

En plus du Amazon Prime Day, le programme Prime se dote de quelques avantages qui justifient son succès sur le marché. En choisissant ce service, vous bénéficiez d’un accès gratuit à Prime Video et Prime Music, de quoi faire le plein de contenus vidéo et musical. Sinon, vous avez aussi droit à la livraison en un seul jour, un bel atout qui convaincra les utilisateurs pressés. Si vous hésitez encore, pas de panique : vous pouvez choisir l’offre gratuite et sans engagement sur 30 jours.

Un événement qui grandit chaque année

Le 11/11 est la date d’une opération commerciale ultra réputée en Asie, mais en Occident, c’est le Amazon Prime Day qui se présente comme une référence. En quelques années, l’opération a réussi à prendre l’ampleur des soldes, du Black Friday ou Cyber Monday. Autant dire que l’événement est vaste au point de susciter l’engouement dans 20 pays à la même période de l’année.

D’ailleurs, le Amazon Prime Day se tient d’habitude au mois de juillet, car la date initiale se rapproche de celle de la création de la société. Cette année, le marchand a été obligé de repousser l’opération en raison de la crise sanitaire. Après quelques mois, l’e-commerçant prouve qu’il revient en grande forme pour casser les prix de produits dont la popularité sur le marché n’est plus à prouver.

Durant le Amazon Prime Day, on retrouve beaucoup de produits high-tech à prix barré. Les promotions peuvent atteindre les -30% ou -40% sachant qu’il s’agit parfois de produits très récents. Les marques sont également premium, comme leurs appareils. Lors de cette opération, on retrouve des deals de folie sur les Galaxy S20, les OnePlus ou encore les Surface Pro 7 ainsi que les Huawei P30 Pro et P30 Lite.

C’est impossible de citer tous les produits proposés en promo pendant le Prime Day Amazon. En plus de tous ceux cités plus haut, on peut aussi évoquer les iPhone 11 et le reste de la gamme Apple ou les ampoules connectées Philips Hue. Toutefois, toutes ces offres éclair demandent d’être vif. Les stocks sont limités, ce qui entraine des ruptures très rapides. C’est toujours le cas lors de cette opération et cette édition ne fait exception.

Pourquoi profiter du Prime Day ?

Le Amazon Prime Day se déroule pile entre les soldes et le Black Friday cette année. Autant dire que la période est stratégique pour le marchand autant que pour les utilisateurs. Vous pouvez faire des économies sur vos budgets en octobre plutôt que sur celui de novembre, sachant que le mois précède Noël. On note aussi que les bons plans sont plus qualitatifs lors de cette opération que pendant le Black Friday, vous trouverez de meilleurs prix lors de vos recherches actuelles.

Le Amazon Prime Day a lieu le 13 et 14 octobre, soit sur deux jours seulement. Des deals inédits ont déjà disparu depuis le début de l’opération et c’est bien normal. On peut dire sans se tromper que cela sera encore le cas dans la soirée. Nous vous invitons à sécuriser les bons plans qui vous séduisent le plus, car ils peuvent disparaitre en quelques heures. Les ruptures de stock arrivent vite sur les produits les plus attractifs.

