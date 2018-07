Amazon Prime Day 2018 : rendez-vous le 16 juillet à 12 heures

Le 16 juillet prochain, Amazon lancera ses offres Prime Day 2018, avec deux fois plus de Ventes Flash que l’année dernière.

Les soldes Amazon démarrent bientôt !

En 2018, le grand rendez-vous annuel Amazon Prime Day démarrera ce 16 juillet à midi pétantes. Le géant américain a en effet confirmé le lancement de son évènement shopping incontournable, qui durera jusqu’au 17 juillet à 23 heures 59. Un évènement qui durera donc 36 heures (contre 30 heures en 2017), et qui proposera plus d’un million d’offres exceptionnelles aux membres Amazon Prime à travers le monde.

Amazon précise que des Ventes Flash seront disponibles dans les catégories bricolage, bébé, électroménager, épicerie, jardin, jeux et jouets, jeux vidéo, maison connectée, mode, produits informatiques, et même sur les produits du quotidien. Cette année, des Ventes Flash seront proposées sur les appareils Amazon tels qu’Echo, les tablettes Fire ou encore les liseuses Kindle.

Toutefois, histoire de prendre un peu d’avance sur ce Prime Day 2018, les membres peuvent dès à présent découvrir toute une série d’offres spéciales. Les membres Amazon Prime profitent par exemple de 30% sur une sélection de produits Iris & Lilly, la marque de lingerie d’Amazon, et 20% sur une sélection de produits AmazonBasics. Ceux qui n’ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent aussi bénéficier pendant quatre mois d’un accès à l’ensemble du catalogue du service de musique à la demande, composé de plus de 50 millions de titres – pour seulement 0,99 euro. Des dizaines de marques emblématiques et émergentes proposeront en exclusivité de nouveaux produits ou éditions spéciales en France. Ce sera le cas notamment du nouveau Honor 10 Phantom Green, qui inaugurera la fonction GPU Turbo.

« Pendant 1 jour et demi, les membres Amazon Prime pourront profiter de nos meilleures Ventes Flash, soit 36 heures pour profiter de plus d’un million d’offres exceptionnelles à travers le monde », souligne Celine Vuillequez, directrice produits électroniques, maison et loisirs. « Et cette année, les membres Prime bénéficieront des Nouveautés Prime Day, des produits proposés en exclusivité par des centaines de marques à travers le monde ».

Rappelons que l’abonnement au programme Amazon Prime est proposé au tarif de 49 euros par an, ou 5,99 € par mois.