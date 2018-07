Honor 10 Phantom Green : une exclu Amazon avec « GPU Turbo inside »

A compter du 16 juillet via Amazon, il sera possible de mettre la main sur une version Phantom Green du Honor 10, proposant la fonction GPU Turbo.

Le Honor 10 aussi en Phantom Green, avec fonction GPU Turbo

Il y a quelques semaines, Honor lançait en boutiques son smartphone Honor 10, le premier du constructeur à adopter la fameuse encoche démocratisée l’an dernier par l’iPhone X. Un Honor 10 très réussi, tant sur le fond que sur la forme, qui est décliné notamment en Phantom Blue et Phantom Grey. Aujourd’hui, Honor annonce la disponibilité prochaine d’un nouveau modèle, Phantom Green, disponible uniquement en version 128 Go, qui disposera également d’une nouvelle technologie : GPU Boost.

En effet, le groupe Honor décrit ce GPU Boost comme « une avancée technologique clé développée sur la base de l’expérience accumulée par les entreprises dans le domaine du traitement graphique« . Grâce à une intégration matérielle-logicielle, cette innovation technologique promet d’augmenter considérablement l’efficacité du traitement graphique, offrant une utilisation mobile plus fluide et plus rapide.

Le GPU Turbo reconstruit le framework graphique dans la sous couche du système, et Honor promet ainsi avoir amélioré de 60% l’efficacité du traitement graphique tout en réduisant de 30% la consommation d’énergie du SoC (System on Chip). Le GPU Turbo bénéficiera évidemment aux jeux mobiles qui exigent de grandes capacités de traitement graphique, en améliorant la vitesse et en optimisant l’expérience de jeu. Le GPU Turbo deviendra la caractéristique principale des smartphones Honor créant une excellente intégration entre le matériel et le logiciel EMUI.

« Nous sommes ravis d’avoir réalisé cette avancée technologique, Honor s’efforce d’offrir la meilleure expérience utilisateur possible à nos clients du monde entier » a déclaré George Zhao, Président d’Honor. « Avec le GPU Turbo, nous sommes convaincus que nous pouvons grandement améliorer nos avantages sur le marché en améliorant considérablement notre efficacité de traitement graphique et en offrant une expérience mobile impeccable. »

Le smartphone Honor 10 128 Go Phantom Green est ainsi disponible en précommande dès aujourd’hui sur Amazon, au prix de 449 euros, pour une livraison dès le 16 juillet. A noter toutefois que le GPU Turbo sera d’abord appliqué aux Honor 10 fin juillet, via une mise à jour, avant d’être progressivement appliqué aux Honor View10, Honor 9 Lite et Honor 7X d’ici la rentrée. Il ne s’agit donc pas d’une exclusivité propre au modèle Phantom Green.