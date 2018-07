Alors que le géant Amazon nous donne rendez-vous lundi et mardi prochain pour son Prime Day, le marchand français Cdiscount organise sa résistance avec une opération baptisée « Journées à Volonté ». Ce sont des milliers de produits qui sont en réduction sur son site entre le jeudi 12 et le mercredi 18 juillet à 10h.

Journées à Volonté Cdiscount : 1.500 produits en réduction

Le « Amazon Prime Day » s’impose année après année comme un moment incontournable pour les cyber-acheteurs. Cette année, le groupe américain a donné rendez-vous lundi et mardi prochain pour des milliers de bons plans et opérations flash en continu. En attendant, c’est Cdiscount qui lance les hostilités avec son opération Journées à Volonté qu’il qualifie d' »équivalent des Prime Days » en référence à son rival américain. L’événement Cdiscount s’étale du jeudi 12 juillet 2018 à 17h jusqu’au mercredi 18 juillet à 10h.

Le marchand français a sélectionné plus de 1.500 produits sur lesquels il offre des remises ultra-compétitives. En parallèle, il offre aussi un grand nombre d’articles en soldes allant jusqu’à -80%. En bref, Cdiscount se veut très généreux pour l’été sur l’ensemble de sa boutique. Le Nokia 8 est par exemple proposé à 279€, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix sur le marché actuel.

Comment profiter de l’offre ?

Pour bénéficier de l’offre Journées à Volonté chez Cdiscount, il faudra tout d’abord se rendre dans la section dédiée à l’opération sur le site. Sur chacune des fiches des produits éligibles à l’opération, un encart « Prix Cdiscount à volonté » permet de sélectionner le produit avec la remise.

La remise sera directement appliquée au panier, sous condition que le client soit membre « Cdiscount à volonté ». Pour ceux qui ne le sont pas encore, il est possible d’obtenir une période d’essai gratuite de 30 jours pendant laquelle on peut résilier à tout moment l’abonnement (qui sera ensuite facturé 29 euros par an).

Cdiscount s’inspire ici largement de son rival américain Amazon qui pour le Prime Day impose aux acheteurs de souscrire à l’offre client Premium (avec également une période d’essai d’un mois). Avec l’abonnement, Cdiscount donne également accès à la livraison gratuite express, à des réductions exclusives tout au long de l’année, ainsi que 200 journaux en ligne.