Disney+ retarde sa sortie en France

C’est une annonce que l’on attendait. Sur son compte Twitter, Disney Plus vient de repousser la date de son lancement en France, alors que le nouveau service de vidéo à la demande devait sortir mardi prochain. En raison de l’épidémie à coronavirus, la consommation d’Internet a connu une forte augmentation, et le Gouvernement avait invité la Walt Disney Company à repousser le lancement de Disney+ dans l’hexagone, pour ne pas saturer le réseau.

Découvrir Disney+

« Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientôt… mais à la demande du Gouvernement, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020 », a déclaré ce samedi 21 mars la prochaine plateforme de streaming, concurrente de Netflix. Pour l’heure, la date de lancement ne semble donc pas entièrement confirmée. Il se pourrait que celle-ci soit encore repoussée, si jamais la venue de la plateforme venait encore à poser problème.

Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientôt… mais à la demande du @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020. #DisneyPlus — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 21, 2020

Pourquoi le lancement de Disney+ pose problème ?

Depuis hier, la question de repousser Disney+ s’est déployée sur la toile, et dans la tête des fans, impatient de découvrir la plateforme et profiter de son contenu pour faire passer le temps de leur confinement. Le 20 mars, Les Echos révélaient qu’une source gouvernementale avait demandé à Disney+ de revoir leur date de sortie. Mais pour quelle raison, le lancement de Disney+ pose-t-il autant problème ?

En raison des mesures sanitaires actuelles, un nombre colossal de personnes en Europe se retrouvent dans une situation de confinement. Mis à part durant les horaires de télétravail, le réseau sature surtout en début de soirée, où une grande partie d’entre nous se connectent à notre plateforme de streaming. Or, en se penchant sur l’utilisation du débit, le streaming prend une part considérable. 25 % de l’utilisation en France revient par exemple à Netflix, le leader des services de vidéo à la demande.

Le 12 novembre dernier, aux États-Unis, le lancement de Disney+ a été un succès. Entre les curieux, les personnes attirées par le prix faible de l’abonnement et les irréductibles fans de Star Wars, Disney et autres Marvel (voir le catalogue de films et séries de Disney+), ce sont pas moins de 10 millions de personnes qui ont utilisé le service, le premier jour. De cette expérience, le Gouvernement craint que la sortie de Disney+ sature complètement le réseau, déjà bien chargé, et auquel Netflix, YouTube et Amazon Prime Video ont pris des mesures pour réduire leur débit de streaming.

En attendant, nous vous invitons à venir lire notre avis Disney+. Nous avons la chance d’avoir pu tester la plateforme depuis sa sortie, le 12 novembre dernier, grâce à notre présence au Canada. Vous hésitez entre Netflix et Disney+, nous vous invitons également à découvrir notre comparatif entre les deux plateformes.

Découvrir Disney+

Une popularité grandissante pour Disney+

En raison de l’actuel confinement exigé en France, la sortie de Disney+ a pris un élan de popularité exceptionnel. Il faut dire qu’il s’agira de la seule et unique plateforme de streaming vidéo à offrir l’intégralité des films Star Wars, les 30 saisons des Simpson, ou encore la plupart des films à succès de Disney et les studios Pixar. Mais avant tout, c’est grâce à son prix que les Français sont de plus en plus nombreux à répondre favorables à la souscription de Disney+.

Comment ça Disney Plus le 7 avril ?, 😭😭😭😭

J’ai envie de pleurer toutes mes larmes..#DisneyPlus — Océane (@OceaneLena23) March 21, 2020

L’abonnement Disney+ ne coûte en effet que 6,99 € par mois, quand les offres de Netflix débutent à 7,99 €, avec une qualité d’image et un nombre d’appareils limité. Ici, avec la seule offre de Disney+, c’est bien d’un abonnement familial que les clients auront droit. Ils pourront créer 7 profils d’utilisateurs, enregistrer les identifiants de notre compte sur 10 appareils, et regarder en simultané sur 4 terminaux. Pour pouvoir atteindre un tel niveau sur Netflix, il faut compter 15,99 € par mois, avec l’abonnement premium…