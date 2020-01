Amazon Ring partage l’ensemble de ses données utilisateurs avec Facebook

Une nouvelle fois, Amazon Ring fait scandale. En effet, une nouvelle enquête réalisée par l’Electronic Frontier Foundation révèle de nouvelles informations inquiétantes à propos de l’agissement du service dédié à la sécurité domestique, racheté par Amazon en 2018. Si habituellement les inquiétudes concernent les caméras et les sonnettes connectées vendues par Ring, aujourd’hui l’enquête porte sur l’application Android du service.

Selon le rapport de l’enquête, cette application partagerait ses données utilisateurs avec 4 grandes entreprises, parmi lesquelles on retrouve Facebook. L’EFF indique très clairement que la version 3.21.1 de l’application Android Ring Doorbell est truffée de traqueurs chargés d’envoyer les adresses IP, les noms de clients, les données récupérées grâce aux capteurs, et d’autres informations personnelles, à quatre compagnies qui sont : Branch, AppsFlyer, MixPanel, et donc Facebook.

C’est notamment ce dernier nom qui inquiète l’EFF. Si l’on en croit les résultats de l’enquête, l’entreprise de Mark Zuckerberg serait en capacité de connaître précisément le comportement des utilisateurs en recevant des alertes dès que l’un d’entre eux ouvre l’application, quand il la supprime, et même si l’utilisateur ne possède pas de compte Facebook.

Les ingénieurs Amazon demandent la fermeture de Ring

Si la lumière est mise sur Facebook par son statut et son impact sur la société, l’entreprise qui profite du plus d’informations provenant de Amazon Ring est en fait MixPanel. En effet, cette entreprise spécialisée dans le marketing peut facilement avoir accès au nom complet de l’utilisateur, son adresse mail, mais surtout l’endroit précis où sont installés les dispositifs Amazon Ring.

Amazon Ring est de plus en plus critiqué, sur Presse Citron ce n’est pas la première fois que nous écrivons sur un scandale impliquant ce service de sécurité domestique. Sur le groupe Amazon Employees For Climate Justice, 363 employés Amazon on montré leur mécontentement envers l’utilisation des objets Ring par Amazon.

Max Eliaser, un ingénieur appartenant à la firme de Seattle, a déclaré : « Le déploiement de caméras de sécurité connectées à domicile qui permettent d’interroger des images de manière centralisée n’est tout simplement pas compatible avec une société libre. Les problèmes de confidentialité ne peuvent pas être résolus avec la réglementation et il n’y a pas d’équilibre qui puisse être trouvé. Ring devrait être fermé immédiatement et non ramené ».