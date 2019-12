Ring (Amazon) visé par une plainte suite aux piratages de ses caméras

Rachetés par Amazon en 2018, Ring et ses sonnettes connectées sont l’objet d’une polémique qui dure depuis plusieurs semaines. Si la collaboration entre la société et les autorités américaines interroge, c’est aussi la manière dont elle gère les données personnelles de ses clients qui pose question.

La sécurité des caméras Ring est visée

Fin novembre, c’est une caméra Ring installée dans la chambre d’une jeune fille américaine de 8 ans qui a été piratée. En piratant l’objet connecté, le hacker a pu accéder aux images en direct, mais aussi s’adresser à cette dernière par le biais du micro. La mère de famille a rapidement débranché l’appareil, sans trop savoir combien de temps cette personne mal intentionnée avait bénéficié de cet accès.

C’est pour cette même raison qu’un américain a porté plainte contre Ring il y a quelques jours, après une affaire qui a eu lieu en juillet dernier. John Baker Orange, originaire du comté de Jefferson (Alabama) affirme avoir entendu une voix venant de la caméra placée à l’extérieur. Ses enfants étaient en train de jouer au basketball lorsqu’un pirate les a invités à se rapprocher de cette dernière.

Déposé fin décembre, ce recours collectif indique que les personnes concernées ont « subi des dommages et ne peuvent plus faire confiance à l’intégrité des caméras du Ring ou croire en la sécurité qu’il prétend fournir ». La plainte évoque au moins six autres cas de piratages similaires dans le pays.

Au sujet de ces manquements, le document ajoute que, même s’il est possible de débrancher les dispositifs de Ring, « les pirates informatiques ont accès à l’information dérivée de ces caméras depuis des années, y compris, mais sans s’y limiter, les détails intimes des membres de la famille, les horaires de travail et le contenu des propriétés ».

Ring n’a pas souhaité commenter l’information.

Il y a une semaine à peine, ce sont plus de trois mille utilisateurs de Ring qui ont vu leurs données personnelles compromises. Les pirates ont pu accéder aux flux vidéo en direct et, dans certains cas, aux historiques vidéo des appareils.