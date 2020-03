Amazon : une livraison « le jour même » encore plus rapide !

Amazon accélère sa livraison « Same-Day » aux Etats-Unis

Sur son blog officiel, Amazon n’est pas peu fier d’annoncer que son système de livraison « Same-Day (ou « le jour même« ), va être encore plus rapide. En effet, dans un premier temps, ce sont les abonnés Amazon Prime qui vivent à Philadelphie, Phoenix, Orlando et Dallas qui vont pouvoir profiter d’un service de livraison optimisé.

Au total, ce sont 3 millions de produits qui sont concernés par ce nouveau système de livraison. Amazon va proposer plusieurs options de livraison. Par exemple, les membres peuvent commander jusqu’à minuit et avoir leurs commandes sur le pas de leur porte dès le lendemain matin, avant de partir pour la journée en sélectionnant l’option de livraison adéquate. Si un client choisit de faire livrer sa commande pendant la nuit, les chauffeurs arriveront entre 4h30 et 8h, ce qui est indiqué sur la page de détail du produit.

Des « mini-entrepôts » pour aller toujours plus vite

Ceux qui passeront commande avant 8 heures du matin pourront se faire livrer dès 13 heures. Une commande passée entre 8 heures et 13 heures sera honorée le jour même à 18 heures, tandis que toute commande passée avant 17 heures sera livrée au plus tard à 22 heures le même jour.

Selon Amazon : « Des décennies d’amélioration des processus et d’innovation nous permettent d’offrir un environnement de travail positif et sûr à tous ceux qui travaillent dans ces nouveaux bâtiments, afin de continuer à satisfaire nos clients, non pas en travaillant plus dur, mais en travaillant plus intelligemment. » Le géant américain a notamment bâti des « mini-entrepôts« , afin d’optimiser la vitesse de livraison dans les villes concernées.

Cette option « Same-Day Delivery » est proposée gratuitement à tous les abonnés Amazon Prime qui passeront commande d’un produit éligible supérieur à 35 dollars. Pour les abonnés standards, cette nouvelle option de livraison est facturée au prix de 13 dollars par commande. A voir maintenant si cette optimisation sera également proposée en dehors des États-Unis. Rappelons qu’en avril, Amazon se séparera de plus de 3000 employés…