Pourquoi Amazon s’apprête-t-il à licencier 3200 employés d’ici fin avril ?

Au cours des derniers mois, Amazon a licencié de nombreux chauffeurs-livreurs, et une nouvelle vague de licenciements est à prévoir pour le printemps. Selon les informations de BuzzFeed News, près de 3200 livreurs seront remerciés d’ici fin avril. En octobre, la firme de Seattle a déjà supprimé 2000 emplois sur des postes similaires.

Ces chauffeurs-livreurs travaillent pour des sociétés qui ont choisi de signer une exclusivité avec Amazon. Cependant, le géant américain cherche de plus en plus à se libérer de ces entreprises. Amazon a coupé les liens au cours des derniers mois avec grand nombre de prestataires de livraison dans l’objectif de travailler avec des prestataires plus petits et moins chers.

A la recherche de partenaires moins chers

Un porte parole d’Amazon justifie le choix de l’entreprise en déclarant : « Parfois, les entreprises avec lesquelles nous passons des contrats pour livrer des colis ne respectent pas nos normes de sécurité, de performances ou de conditions de travail. Lorsque cela se produit, nous avons la responsabilité de mettre fin à ces relations et de chercher de nouveaux partenaires. »

Pourtant, le réseau de livraison d’Amazon continue de se déployer malgré ces licenciements. Aujourd’hui, Amazon s’appuie sur 800 partenaires de livraison soit près de 75000 chauffeurs-livreurs. Aux États-Unis, l’entreprise de Jeff Bezos exploite 150 stations de livraison qui emploient près de 90 000 personnes. Le même porte parole explique également que 300 nouvelles sociétés vont commencer à travailler avec Amazon au cours des 6 prochains mois, ce qui selon l’entreprise pourrait créer jusqu’à 15 000 nouveaux emplois.

Largement critiqué pour son impact environnemental, Amazon cherche également à rendre ses livraisons plus respectueuses, plus responsables. De ce fait, la firme de Seattle a commandé à l’automne 2019 une flotte de 100 000 fourgons électriques auprès du constructeur automobile Rivian. Les premiers fourgons devraient arriver aux alentours de 2021, tandis que la totalité des 100 000 est attendue pour 2030.