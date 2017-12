Amazon veut faire entrer Alexa dans le monde du travail

De la maison, à l’entreprise. Amazon va bientôt proposer une déclinaison de son assistant vocal Alexa spécifiquement pensé pour le bureau. On vous explique comment ça pourrait changer votre façon de travailler.

C’est une nouvelle étape dans le développement d’Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. A l’occasion de son événement re :Invent, Amazon Web Services a annoncé que le service va maintenant se décliner pour le monde de l’entreprise.

Amazon va lancer une version d’Alexa dédiée au monde de l’entreprise

« Nous lançons Alexa for Business. Il s’agit d’un service cloud managé conçu pour gérer des terminaux Alexa en entreprise, administrer leurs utilisateurs, et piloter le déploiement de skills métier », explique Werner Vogels, le directeur technique. L’idée est de permettre à chaque employé d’une entreprise d’avoir son propre assistant intelligent afin de faciliter son travail et ses activités au quotidien. Le panel d’activité est très large. Alexa Business pourrait ainsi « débuter des conférences téléphoniques, programmer des réunions, s’assurer du bon fonctionnement du matériel ou encore commander des fournitures de bureau » explique l’entreprise.

Cisco et Polycom comme partenaires

Il s’agit d’une nouvelle étape logique pour le développement d’Alexa alors que des millions de personnes l’utilisent déjà chez eux, dans leurs voitures ou à grâce à leurs smartphones. Mais, un des défis d’Amazon réside dans la partie matérielle. Comment l’intégrer de façon efficace au monde de l’entreprise, alors que celles-ci ont des habitudes et des méthodes de fonctions qui peuvent être très différentes.

C’est dans cette logique que le service de Jeff Bezos va nouer des partenariats avec les équipementiers Cisco ou encore Polycom. L’idée est d’intégrer Alexa Business a des équipements déjà présents dans les entreprises tant au niveau audio, que vidéo. Bien sûr, Amazon n’exclut pas de pouvoir utiliser ses enceintes connectées équipées d’écran (Echo Show ou Echo Spot) dans le monde de l’entreprise. Tout dépendra sans doute des moyens économiques de chaque entreprise et du niveau d’intégration nécessaire.

L’entreprise domine déjà le marché particulier à l’heure actuelle malgré la concurrence élevée de Google avec Home. L’arrivée du HomePod, le produit d’Apple en début d’année pourrait toutefois changer complètement l’équilibre du marché.