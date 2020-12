Among Us : attention à ces fausses applications qui profitent de la popularité du jeu

C’est le phénomène du moment. Le jeu Among Us compterait déjà plus de 271 millions de téléchargements sur mobile et il est également plébiscité sur PC. Téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store ou sur l’App Store, il est financé via les achats intégrés. Beaucoup apprécient son côté social et sa simplicité qui permet à tout un chacun de se lancer très rapidement et de s’amuser.

Cette popularité n’est pas passée inaperçue et comme souvent en pareil cas, des cybercriminels sautent sur l’occasion. La société Promon en partenariat avec Wultra vient de publier une étude à ce sujet. Les chercheurs ont noté que des escrocs tentent de tromper la vigilance des utilisateurs inexpérimentés en proposant de fausses versions du jeu à télécharger.

Le succès d’Among Us suscite des convoitises

Une soixantaine d’applications prétendant à tort être le jeu Among Us ont ainsi été identifiés sur des sites tiers. En les lançant, les joueurs téléchargent sans le savoir des spywares qui sont ensuite utilisés pour leur subtiliser des données personnelles et notamment des informations bancaires et des identifiants de connexion. Pour éviter le pire, un bon réflexe s’impose selon les auteurs : ne télécharger le jeu que sur les boutiques d’application de Google et d’Apple.

Pour rappel, la célébrité du jeu a aussi donné des idées à d’autres acteurs plus politisés. Ainsi, des utilisateurs d’Among Us se sont plaints d’un hack qui ferait de la publicité pour une chaîne Discord et YouTube de soutien à Donald Trump.

De son côté, la députée démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a créé un compte Twitch où elle streame régulièrement sur Among Us. L’occasion pour elle de s’adresser à un public qui n’est pas forcément passionné de politique. Il s’agit d’un exercice de communication assez bien réussi car plutôt spontané, AOC étant elle-même une gameuse confirmée.