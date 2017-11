[billet sponsorisé] Amplificateur GSM : la solution pour amplifier le signal du réseau mobile

Problèmes de couverture de réseau mobile ? Découvrez comment l’amplificateur de signal cellulaire peut vous aider à mieux recevoir le signal mobile.

Encore aujourd’hui, il arrive que vous rencontriez des problèmes de connexion au réseau mobile. Que ce soit chez vous, au bureau, dans votre maison de campagne, votre studio de musique, votre garage, votre salle de bain ou votre chambre à coucher, le téléphone portable ne capte pas. Vous est-il déjà arrivé de devoir, faute de signal, vous poster près de la fenêtre voire de sortir de la maison pour passer un appel ? Si tel est votre cas, des solutions existent – découvrez l’amplificateur de signal de réseau mobile.

La solution





L’amplificateur de signal GSM renforce le signal de l’antenne de réseau local et pallie au manque de réseau là où vous en avez besoin. Le kit comprenant une antenne extérieure, une antenne intérieure, des câbles, un connecteur éclectique et un amplificateur pour les téléphones portables, est facile à installer soi-même – il ne nécessite aucune compétence particulière ou intervention de la part d’un technicien spécialisé. Grâce à cet appareil simple d’installation, vous retrouvez un signal stable et puissant, garantissant une utilisation confortable de votre téléphone.

Comment ça marche ?

Utilisez le câble pour connecter le répéteur cellulaire installé à l’intérieur de la maison avec l’antenne extérieure préalablement fixée sur la façade ou sur le toit d’un côté, et avec l’antenne intérieure de l’autre. L’émetteur extérieur capte le signal faible de l’antenne réseau local et le transfère vers le répéteur cellulaire qui l’amplifie au maximum avant de lui même le transmettre à l’antenne intérieure. L’antenne intérieure diffuse désormais un signal plus puissant exactement là où vous en aviez besoin. Il vous est maintenant possible et facile de téléphoner, d’envoyer des messages, d’accéder à votre messagerie, d’utiliser le réseau 3G ou 4G en profitant d’une connexion stable et sûre depuis la cave jusqu’au grenier ! Le système marche dans les deux sens, c’est à dire pour amplifier le signal réseau à la fois depuis et vers la station mobile locale.

Questions techniques

L’amplificateur de réseau amplifie le signal pour couvrir une surface qui varie de 100 m2 à 300 m2 selon l’appareil. Certains appareils sont mobiles et peuvent par conséquent être installés sur des voitures ou des bateaux.

Le prix varie entre 150€ et 550€ selon les options : mono-bande, bi-bandes et même tri-bandes, écran LCD, option 3G/4G/5G, mode économie d’énergie, etc.

Installation rapide et facile en moins de 20 minutes sans besoin de connaissances techniques particulières.

Fonctionne de manière quasi-immédiate après l’installation.

Idéal pour les parkings, les tunnels, les grands bureaux, les supermarchés, les voitures, les bateaux, les habitations et les locaux éloignés.

Et pour la santé ?

Les amplificateurs GSM bénéficiant des certifications CE et RoHS sont garantis inoffensifs pour la santé humaine. Bien au contraire ils permettent de réduire les signaux de radiations émis par les téléphones portables lorsqu’ils sont à la recherche de signaux GSM, 3G, 4G et 5G trop faibles ou lorsqu’il n’y a aucun service. Ils permettent en bonus d’allonger la durée de vie de la batterie du téléphone portable.