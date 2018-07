Concours : répondez à ces 5 questions sur la cybersécurité et gagnez un F-Secure Sense et des licences F-Secure Total

Vous pensez tout savoir en matière de cybersécurité, et votre PC est un coffre-fort ? Vérifiez vos connaissances en vous amusant avec ce Quiz et gagnez des lots offerts par notre partenaire F-Secure.

Bien sûr, en bon geeks, nous sommes tous de grands experts en cybersécurité, et bien sûr de toute notre vie nous n’avons jamais connu le moindre déboire avec nos machines préférées. Ahem…

Avec notre partenaire F-Secure nous avons imaginé ce petit quiz qui vous permettra de tester vos connaissances dans ce domaine, et peut-être d’apprendre des choses sur les navigateurs, les avions et les demandes de rançons par internet.

Un tirage au sort sera effectué le 31 juillet parmi les auteurs du plus grand nombre de bonnes réponses : en jeu, 1 F-Secure Sense (valeur 199 €) et 30 licences d’1 an F-Secure Total (valeur 79,99 €, valable pour 3 appareils).

Prêts ? C’est parti !