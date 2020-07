An American Pickle, la nouvelle comédie séduisante de Seth Rogen

On ne s’attendait pas vraiment à voir ce film débarquer. Si Seth Rogen a fait parler de lui pendant le confinement, ce n’est pas vraiment pour son activité cinématographique. Mais il revient avec An American Pickle, une comédie qui s’annonce particulièrement savoureuse et commandée par HBO Max, qui cherche visiblement à étoffer son catalogue un peu trop restreint. Attention quand même, le film pourrait poser problème à ceux qui ont une allergie à Seth Rogen.

Seth Rogen meet Seth Rogen

Qu’est-ce donc que ce film ? On y suit le personnage de Herschel Greenbaum, un ouvrier immigré aux Etats-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale. Il rêve bien sûr de connaître le fameux « American Dream ». Mais, il s’endort dans une cuve de cornichons (pickle en VF) et se réveille 100 ans plus tard. La découverte avec le monde moderne s’annonce bien sûr déroutante, et il fera notamment connaissance avec Ben Greenbaum, son arrière petit-fils geek. Sans surprise, c’est Seth Rogen qui incarne ici les deux rôles. Si la ressemblance physique entre les deux hommes ne fait pas un pli, côté tempérament en revanche, c’est la rencontre de l’eau et du feu. De quoi donner naissance à des scènes plutôt hilarantes.

Ce film réalisé par Brandon Trost est l’adaptation d’une histoire écrire par Simon Rich (Sell Out) parue en 2013 et les Américains pourront le découvrir sur HBO Max à partir du 6 août prochain. Pour l’Europe et la majorité de la planète, il faudra sans doute faire preuve d’un peu plus de patience.

A noter que Seth Rogen et Brandon Trost sont de vieilles connaissances puisqu’ils ont déjà travaillé ensemble sur six films (Nos pires voisins, c’est la fin…). Mais c’est le premier film du directeur artistique. A découvrir.