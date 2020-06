HBO Max : un lancement complètement raté ?

Il y a quelques semaines encore, on rêvait HBO Max en futur concurrent de Netflix et Disney+. La plateforme de streaming de WarnerMedia peut s’appuyer sur un catalogue absolument dément et surtout a réussi à nouer de très nombreux partenariats de diffusion. Même si la plateforme ne semble pas avoir encore d’ambitions claires au niveau internationale, l’annonce du Snyder Cut de Justice League a permis de donner naissance à un incroyable buzz. Mais, tous les points forts pourraient bien ne pas se révéler suffisants.

HBO Max, peut mieux faire

Le site spécialisé Deadline annonce ainsi la couleur d’entrée de jeu en lui donnant une note de C+ (l’équivalent d’un 12 / 20 plus ou moins en France). Pour un analyste, c’est tout simplement une « opportunité ratée ». Mais alors que s’est-il passé au cours des premiers jours de lancement de la plateforme de streaming ?

Quels sont les problèmes rencontrés par HBO Max ? La plateforme qui mise notamment sur la curation humaine souffrirait notamment d’un catalogue pas clair. Sa richesse pourrait finalement être un véritable problème si les contenus ne sont pas mis en valeur. Et paradoxalement, si HBO Max a du contenu à ne plus savoir quoi en faire, les nouveautés sont encore trop rares. HBO n’arrive pas non plus à assumer ses différentes marques comme Disney+ sait le faire avec Pixar, Marvel ou encore Star Wars.

Tous les torts ne sont pas non plus imputables à HBO selon les experts. En effet, la réunion notamment prévue du casting de Friends, reportée en raison de l’épidémie de coronavirus, aurait constitué un véritable boost du côté des abonnements. A contrario, pour le lancement, il n’y avait pas un élément à même de buzzer. Enfin, le prix très élevé pour le lancement, 14,99 dollars, a lui aussi constitué un frein évident. En espérant pour Warner Media que les choses s’améliorent rapidement.