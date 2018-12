« Anaconda » et « Lockhart » : la nouvelle génération de consoles Xbox arriverait en 2020

Etant donné que la console Xbox One est sortie en 2013, il ne serait pas étonnant que Microsoft songe enfin à sortir une nouvelle génération.

Et justement, de nouvelles rumeurs lancées par le site web Windows Central suggèrent que la firme de Redmond pourrait lancer cette prochaine génération en 2020, durant la période de fin d’année.

D’après les sources de ce site, Microsoft prévoirait de lancer deux consoles, dont les noms de code sont « Anaconda » et « Lochart ».

L’une de ces consoles serait le successeur de la Xbox One S, donc le modèle abordable. Mais ses performances seraient un peu plus élevées que celles de la Xbox One X actuellement proposée.

L’autre console serait le successeur de la Xbox One X, son prix serait plus élevé et les performances nettement supérieures.

Il est encore trop tôt pour évoquer les fiches techniques, mais d’après Windows Central, afin d’améliorer les temps de chargement, Microsoft prévoirait d’utiliser des disques SSD sur ses prochaines consoles.

Et bien entendu, tout ceci est encore à prendre avec les pincettes d’usage.

Une version sans disques et une version dématérialisée de la Xbox

Avant la présentation de ses consoles de nouvelle génération, Microsoft devrait encore lancer une autre version de la Xbox One en 2019. Et cette fois-ci, sa particularité serait l’absence d’un lecteur de disque. Tous les jeux seraient donc stockés dans la mémoire de la console.

En même temps, la firme de Redmond a aussi déjà officialisé xCloud, un projet de Xbox dématérialisé qui permettra de jouer à des titres pour la Xbox en streaming sur des smartphones.