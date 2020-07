The Walking Dead : comment la saga pourrait tirer avantage de la situation sanitaire

Pour les fans de The Walkind Dead, la pandémie de coronavirus a déjà eu une conséquence très concrète. Comme pour de nombreux autres films et séries, le tournage et la post-production ont été impactés. Résultat, l’épisode final de la saison 10 n’a toujours pas été diffusé. Mais, selon les commentaires qui se multiplient outre-Atlantique, la situation pourrait, paradoxalement, avoir aussi des conséquences positives sur la qualité éditoriale. On vous explique.

The Walking Dead, les films améliorés ?

En parallèle de la série principale, la saga se développe de façon intensive. Après un premier spin-off Fear The Walking Dead, un second va bientôt débarquer sur nos écrans. Mais c’est surtout du côté du cinéma que la folie autour des zombies se poursuit, notamment avec un film prévu sur le personnage de Rick Grimes. Celui-ci a été annoncé au mois de novembre 2018, quand le personnage joué par Andrew Lincoln a quitté la série. Depuis, le projet avance, avec des informations qui filtrent de façon irrégulière.

C’est Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead qui a choisi de s’exprimer sur le sujet, lors du panel virtuel Skybound Xpo.

Il y a beaucoup de choses qui avancent. Je ne veux pas que vous pensiez que l’on attend que la pandémie se termine. J’ai même envie de dire qu’au final, la pandémie va améliorer beaucoup de films et au premier rang celui sur Rick Grimes. Nous avons beaucoup plus de temps pour bien le préparer et être certains qu’il sera parfait.

Le film sur Rick Grimes n’a pas encore de titre officiel et fait surtout partie d’une trilogie destinée à nous éclairer sur l’avenir de son personnage et celui de Jadis / Anne (Pollyanna McIntosh) après qu’ils aient été emportés dans un hélicoptère.