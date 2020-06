Android 11 est déjà disponible sur quelques Google Pixel

Google avait prévu d’organiser l’événement du lancement de la bêta d’Android 11 le 3 juin prochain. Toutefois, les États-Unis traversent une période compliquée, en plus de la pandémie, d’immenses manifestations naissent un peu partout dans le pays depuis la mort de Georges Floyd.

Sur Twitter, la firme de Mountain View a été plutôt claire en expliquant : « Nous sommes ravis de vous en dire plus sur Android 11, mais ce n’est pas le moment de célébrer. Nous reportons l’événement du 3 juin et la version bêta. Nous reviendrons bientôt avec plus sur Android 11. » Une sage décision prise par Google qui montre par cela un certain soutien aux manifestants.

Toutefois, malgré cette décision, il semblerait que quelques utilisateurs équipés de Pixel ont pu recevoir cette mise à jour en version bêta sur leurs appareils. C’est en tout cas ce que révèle Mishaal Rahman (rédacteur en chef de XDADevelopers) sur Twitter. Ce dernier a par la suite posté plein de captures d’écran de cette nouvelle version sur son compte.

Rather than be super vague about this, I’ll just say it up front:

Two people DMed me saying they got the Android 11 beta OTA update on their Pixel 4 XL.

Build #: RPB1.200504.018

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020