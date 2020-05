Google repousse le lancement de la beta d’Android 11 à cause de la situation aux États-Unis

Cette année, à cause de la pandémie, Google a annulé sa conférence I/O. Pour rappel, c’est normalement durant cette conférence que la firme de Mountain View, devant une audience de développeurs, présente les prochaines nouveautés de son écosystème.

Et puisque cette conférence I/O a été annulée à cause du COVID-19, Google avait prévu d’organiser un événement virtuel, ce 3 juin, pour présenter la première beta d’Android 11. Mais aujourd’hui, cet événement virtuel est repoussé. Et visiblement, cela est en lien avec les manifestations qui ont lieu aux États-Unis, suite au décès de George Floyd.

La nouvelle a été annoncée par le compte Google Developers sur Twitter : « Nous sommes ravis de vous en dire plus sur Android 11, mais ce n’est pas le moment de célébrer. Nous reportons l’événement du 3 juin et la version bêta. Nous reviendrons bientôt avec plus sur Android 11. »

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

