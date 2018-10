Android : de nouvelles mesures pour sécuriser les transferts de fichiers .apk

Pour Google, l’idéal serait sûrement que toutes les installations d’applications sur Android se fassent par le biais du Play Store. Mais le problème, c’est que dans les pays émergents ou en développement, les applications sont souvent installées hors-ligne via des transferts de fichiers .apk.

Au mois de juin, Google a ainsi lancé les métadonnées de sécurité sur les applications Android, ce qui permet certifier l’origine du fichier .apk. Grâce à cette mesure de sécurité, Google peut faire la distinction entre les fichiers .apk qui ont été extraites de sa boutique et ceux qui proviennent d’autres sources.

Et il y a quelques jours, Google a annoncé de nouvelles mesures pour sécuriser les transferts de fichiers .apk. La firme de Mountain View collabore avec des développeurs de services de transferts de fichiers sur Android (via Bluetooth, Wi-Fi, etc.) pour que Google Play soit capable d’authentifier les applications partagées hors-ligne via ces services.

Google s’adapte aux pays émergents

Comme l’explique Google, le Play Store sera en mesure de « déterminer l’authenticité des applications partagées lorsqu’un périphérique est hors ligne, ajouter ces applications partagées à la bibliothèque Play et gérer les mises à jour des applications lorsque le périphérique est en ligne ».

Ce programme, actuellement en beta, débute avec SHAREIt. Mais il intégrera également Files Go ainsi que Xender. Ces trois services permettent de partager des fichiers (dont des fichiers .apk) entre deux smartphones Android hors-ligne.

Une fois de plus, Google montre comment il adapte l’écosystème Android pour les marchés en développement et émergents, dans lesquels les données mobiles sont encore relativement chères par rapport ou pouvoir d’achat et où les gens se connectent souvent avec des mobiles d’entrée de gamme.

Pour rappel, Google propose déjà Android Go, une variante de son OS plus adaptée aux connexions lentes et aux smartphones d’entrée de gamme. Android Go est accompagnée d’une série d’applications allégées, comme YouTube Go, Assistant Go ou Maps Go, ainsi que d’une version du Play Store qui met en avant les applications optimisée pour les smartphones abordables.