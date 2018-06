Google sécurise les applications qui ne sont pas installées depuis le Play Store

Google ajoute des métadonnées qui permettent de savoir si un fichier .apk provient du Play Store.

Si Google fait déjà des efforts pour sécuriser le Play Store, il a moins de contrôle sur les installations d’applications directes ou « manuelles », via des fichiers .apk.

Mais la firme de Mountain View est consciente que dans certains pays, où les données coûtent cher, les mobinautes installent souvent des applications via des fichiers .apk transférés entre smartphones.

Google sera capable d’identifier les fichiers .apk qui proviennent du Play Store

Afin de rendre ces installations plus sécurisées, Google a créé de nouvelles métadonnées de sécurité sur les fichiers .apk, qui permettent de certifier que ceux-ci proviennent bien du Play Store.

En d’autres termes, Google pourra mieux faire la distinction entre les fichiers .apk qui proviennent de sa boutique (mais qui sont ensuite transférés hors-ligne entre smartphones) et les fichiers qui viennent d’autres sources (et qui peuvent présenter plus de risques).

D’autre part, alors qu’auparavant, les mises à jour des applications installées via un fichier .apk n’étaient pas prises en charge par le Play Store, grâce à ces métadonnées de sécurité, la boutique de Google pourra mettre à jour une appli qui a été installée « manuellement » mais à condition que les métadonnées de sécurité sont reconnues.

Google s’adapte aux pays émergents

Pour les développeurs, cette sécurisation des installations de fichiers .apk est une bonne nouvelle, étant donné qu’à défaut de données pour télécharger une appli depuis le Google Play Store, des internautes ont recours aux transferts de fichiers .apk dans certains pays.

Il semblerait que cette nouveauté de l’écosystème Android entre dans le cadre de l’opération « Next Billion » de Google, qui vise à connecter un milliard de personnes des pays émergents en quelques années. Afin d’adapter Android à ces marchés, Google a déjà lancé Android Go, une version allégée de de l’OS qui est optimisée pour les mobiles d’entrée de gamme. Google a également lancé des versions allégées des applications comme Gmail, Google Assistant ou Google Maps. Sur Chrome, Google a lancé une fonctionnalité hors-ligne qui télécharge automatiquement des articles susceptibles d’intéresser l’utilisateur (en se basant sur son historique).