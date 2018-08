Sur Android Go, Google Chrome fait aussi office de lecteur multimédia

Au lieu de télécharger une application de lecture multimédia, les utilisateurs d’Android Go pourront ouvrir les fichiers audio ou vidéo avec Google Chrome.

Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, Google propose actuellement Android Go. Pour faire simple, il s’agit d’une variante allégée du système d’exploitation, conçue pour les mobiles d’entrée de gamme avec des fiches techniques modestes.

Et comme ces mobiles ont souvent très peu de mémoire interne disponible, Google a décidé d’utiliser le navigateur Google Chrome comme lecteur média sur ces appareils.

C’est ce que révèlent des documents de la firme concernant Chrome 69 (actuellement en beta).

« Android Go est une version allégée d’Android conçue pour les smartphones d’entrée de gamme. À cette fin, il n’est pas nécessairement livré avec certaines applications d’affichage de médias. Par exemple, si un utilisateur essaie d’ouvrir une vidéo téléchargée par exemple, il n’aura aucune application pour gérer cette intention », explique la firme. « Pour résoudre ce problème, Chrome 69 sur Android Go est à l’écoute des intentions d’affichage des médias afin que les utilisateurs puissent afficher les fichiers audio, les vidéos et les images téléchargés. En d’autres termes, il remplace les applications de visualisation manquantes ».

C’est assez astucieux. En effet, au lieu de gâcher le peu de mémoire qu’ils ont en téléchargeant une application dédiée à la lecture des médias, les utilisateurs n’auront qu’à lire leurs vidéos et leurs fichiers audio sur Chrome.

D’après Google, cette fonctionnalité est disponible sur tous les appareils Android O ne disposant que de 1 Go de mémoire RAM ou moins.

Chrome s’optimise également pour les encoche

Chrome 69 apportera son lot de nouveautés. Et en ce qui concerne l’affichage, le navigateur va optimiser celle-ci pour les smartphones à encoche.

Cette information a quant à elle découverte par notre confrère Android Police en explorant le fichier .apk de Chrome 69.