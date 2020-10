Android Go : bientôt, mode nuit et HDR pour les smartphones d’entrée de gamme

La photo est généralement l’un des points forts des smartphones Pixel de Google. En effet, grâce à ses avancées en matière d’intelligence artificielle, la firme de Mountain View a pu développer des fonctionnalités qui apportent des améliorations significatives à la qualité des photos, malgré les limitations en termes de matériel. Récemment, nous avons eu l’occasion de tester le Pixel 4a, le nouveau smartphone milieu de gamme de Google. Et malgré le fait que cet appareil n’a qu’un seul capteur sur le dos, celui prend tout de même de très belles photos.

Comme on l’expliquait dans ce test, « le Pixel 4a et son unique capteur de 12 Mpx s’en sortent parfaitement bien dans la plupart des situations. Il n’a pas de capteur ToF à l’arrière, mais réalise des excellents portraits. Il n’a pas de zoom intégré, mais la technologie de zoom numérique est performante. Il ne possède pas 64 ou 108 Mpx, mais les photos de nuits sont bluffantes, sans avoir recours au Pixel Binning. »

Et maintenant Google veut faire profiter de son savoir-faire en matière de traitement des images aux smartphones abordables sous Android Go. Pour rappel, Android Go est une version modifiée du système d’exploitation qui a été conçue pour les smartphones low cost disposant de peu de ressources.

Android Go est accompagné d’une série d’applications Google qui ont aussi été modifiées afin de fonctionner correctement sur les modèles d’entrée de gamme. Et bientôt, Google proposera un mode nuit ainsi que le HDR sur l’application Camera Go qui a été conçue pour ce segment.

Google va proposer son mode nuits sur les smartphones d’entrée de gamme

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Pranay Bathia, product manager, indique qu’une amélioration de la qualité des photos fait partie des principales demandes des utilisateurs de smartphones d’entrée de gamme. Et c’est pour cela que Google a décidé de proposer de nouvelles fonctionnalités.

Le mode nuit permettra de prendre de meilleures photos sans utiliser le flash même si la luminosité est faible. Pour offrir cette amélioration de la qualité, malgré les contraintes liées aux caméras qu’on trouve sur les smartphones d’entrée de gamme, l’application Camera Go de Google va prendre plusieurs images en rafale, et combiner celles-ci, afin d’avoir une photo de meilleure qualité.

Malheureusement, on ne sait pas quels sont les modèles qui vont profiter de ce mode nuit. Google a seulement indiqué que la nouvelle fonctionnalité sera déployée sur le Nokia 1.3, le WIKO Y61, et le WIKO Y81. Et plus tard, Google va aussi proposer un mode HDR sur son application Camera Go.

Bien évidemment, on ne s’attend pas à ce que les smartphones d’entrée de gamme sous Android Go égalent les modèles comme le Pixel 4a ou le Pixel 5 en matière de photographie. Cependant, les mises à jour de l’application Camera Go devraient apporter une amélioration significative à l’expérience des utilisateurs.

Sinon, on notera que Google a déjà annoncé la version Go d’Android 11. Celle-ci améliore les performances du système d’exploitation, dont une augmentation de 20 % de la vitesse d’ouverture des applications.