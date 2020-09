Les smartphones avec 2 Go de RAM auront aussi droit à Android 11

Récemment, après plusieurs mois de tests en beta, Google a enfin sorti la version stable d’Android 11, la nouvelle mouture de son système d’exploitation. Le déploiement de celle-ci a déjà commencé sur certains appareils, comme les smartphones Pixel de la firme, ainsi que des modèles comme le Mi 10 et le Mi 10 Pro de Xiaomi.

Mais même si vous utilisez un smartphone d’entrée de gamme, il est possible que votre appareil profite de cette mise à jour de l’OS, surtout si celui-ci utilise Android Go. Pour rappel, Android Go est une variante d’Android qui a été créée par Google pour les modèles low cost disposant de peu de ressources. Il s’agit d’une version allégée de l’OS qui permet d’avoir une meilleure expérience sur cette catégorie de smartphones.

Récemment, Google a aussi annoncé la disponibilité d’Android 11 (Go edition), ou la version modifiée d’Android 11 pour les smartphones très abordables. La firme de Mountain View évoque des améliorations spécifiques à ce type d’appareil. Par exemple, avec Android 11 (Go edition), l’ouverture des applications se fera 20 % plus vite par rapport à Android 10 (Go edition).

Google a également revu le système de notification, afin d’y intégrer un espace qui centralise toutes les alertes des services de messagerie. D’autre part, la firme a évoqué des améliorations en matière de sécurité. À ce sujet, Sagar Kamdar, VP of Product Management, explique : « L’abordabilité ne devrait pas signifier compromettre la confidentialité et la sécurité, c’est pourquoi nous nous sommes assurés que les smartphones de l’édition Go ont accès aux mêmes protections de confidentialité de pointe que n’importe quel appareil Android. »

L’édition Go d’Android 11 ne profite pas de toutes les nouveautés de la version standard. Cependant, Google n’a pas oublié les appareils abordables lors du développement d’Android 11. « À partir du mois prochain, Android (édition Go) sera disponible sur tous les nouveaux appareils avec jusqu’à 2 Go de mémoire », indique le responsable de la firme.

Google progresse contre la fragmentation de son système d’exploitation

Android a la bonne réputation d’être un système ouvert, qui permet aussi aux fabricants de smartphones de personnaliser le système d’exploitation. En revanche, le déploiement des mises à jour se fait très lentement, justement parce que celui-ci ne dépend pas seulement de Google, mais aussi des constructeurs, et des fournisseurs de composants.

Cependant, ces dernières années, la firme indique avoir progressé pour améliorer cette situation. Grâce au projet Treble, une nouvelle architecture qui réduit l’interdépendance entre Google, les marques de smartphones, et les fournisseurs de composants dans le processus de mise à jour, les nouvelles versions d’Android sont disponibles pour plus d’utilisateurs plus rapidement.

D’après les données de la firme, Android 10 était disponible sur 100 millions d’appareils, cinq mois après sa sortie en 2019. Android 10 a ainsi été déployé 28 % plus vite que son prédécesseur, Android Pie. Et on peut espérer qu’avec Android 11, Google pourra déployer les mises à jour encore plus rapidement. En plus du projet Treble, l’édition Go d’Android (et Android One) devrait aussi permettre d’accélérer ce processus de mise à jour. Mais bien entendu, on est encore très loin de la vitesse à laquelle Apple, chaque année, déploie les nouvelles versions d’iOS sur les iPhone compatibles.