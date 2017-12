Avec Android P, les opérateurs mobiles pourront décider de masquer la force du signal réseau

Et si bientôt vous n’aviez plus accès à une information facile pour connaître la puissance du réseau proposé par votre opérateur ? C’est ce que pourrait nous réserver Android P, la prochaine version d’Android.

C’est une mise à jour dont on ignore encore à peu près tout. Mais, Android P, la prochaine version d’Android (qui succédera à Android Oreo) se dévoile pour l’instant de façon peu avantageuse. En effet, les développeurs du site XDA Developpers ont fait une découverte le 23 décembre dernier pour le moins intrigante.

Android P permettra aux opérateurs de faire disparaître les « barres » de réseau

En effet, un « commit » présent dans le code Android Open Source Project permettrait aux opérateurs de cacher la qualité du réseau. On parle ici de « dBm » (rapport entre décibels mesurés et un milliwatt). Une donnée qui apparaît jusque-là sous deux formes différentes sur nos portables. Avec les barres en haut de l’écran d’un côté et dans Paramètres > A propos du téléphone > État > État de la SIM, pour ceux qui veulent des données plus précises.

Cette mise à jour pour Android P semble avant tout être destinée à faire plaisir aux opérateurs. Elle peut même être considérée comme un signe plutôt inquiétant puisque incitant les opérateurs à un certain manque de transparence. Ils pourront ainsi annoncer des puissances de réseau qui seront plus difficilement vérifiables.

Bonne nouvelle toutefois, la configuration de ce code indique que la donnée ne serait pas totalement cachée. En effet, les API que les applications peuvent utiliser y auraient toujours accès. Il vous suffirait ainsi de télécharger l’une d’entre elles pour connaître la qualité effective du signal d’un opérateur. Par ailleurs, en France, l’ARCEP grâce à ses cartes et ses observatoires permet d’avoir une vision plutôt précise de la qualité des réseaux.

Par ailleurs, il ne s’agit pas encore de la version définitive d’Android P. Loin de là. Google se concentre aujourd’hui surtout sur le déploiement massif d’Android O. Rien ne garantit que cette ligne de code perdurera donc dans la version définitive de l’OS.