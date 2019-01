Android Pie arrive enfin sur le Samsung Galaxy Note 9

Une fois n’est pas coutume, Samsung aura attendu 6 mois avant de déployer la dernière version d’Android sur son phablet phare, le Galaxy Note 9, confirmant à nouveau que le constructeur coréen n’est pas le plus rapide pour envoyer les mises à jour du système d’exploitation de Mountain View à ses utilisateurs.

Pour les Français qui ont choisi d’acheter le smartphone aux 4000 mAh de batterie, il n’y a donc plus que quelques jours à attendre pour voir débarquer Android Pie sur leur appareil. La firme de Séoul envoie déjà le logiciel via OTA à un certain nombre d’utilisateurs européens. Mais que contient-elle ?

Android 9.0 sur le Samsung Galaxy Note 9

Avant tout, parlons de la surcouche. One UI, développée par les équipes de Samsung depuis plusieurs mois, est enfin optimisée pour Android Pie et devrait donc accompagner le programme lors de son arrivée sur le Note 9. Reste à voir si, comme avec TouchWiz, les performances du smartphone en pâtiront.

Ensuite, toutes les fonctionnalités annoncées par Google lors de la présentation d’Android 9.0 sont censées être incluses dans la mise à jour, à commencer par l’ensemble des nouveautés faisant appel à l’intelligence artificielle pour faciliter la vie de l’utilisateur. L’interface du menu, elle aussi, a été revue pour offrir une meilleure UX.

Le Galaxy Note 9 : un smartphone performant avec Android Pie ?

Quand nous avons testé le Samsung Galaxy Note 9, notre conclusion était sans appel : le téléphone est très bon, dans quasiment tous les domaines. Que ce soit pour les professionnels ou les joueurs compulsifs, il convient à tous les usages.

Cette nouvelle version d’Android, on l’espère, améliorera sa proposition de valeur et offrira de nouvelles possibilités qui étaient jusque là réservées aux Pixel et autres OnePlus, qui ont reçu le logiciel avant les autres. Pour le moment, ce sont les Allemands qui profitent en premier des 95 Mb de la mise à jour.

Source