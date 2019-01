Quel constructeur est le plus assidu pour l’envoi des mises à jour Android ?

Quand j’ai choisi pour la première fois de me tourner vers un smartphone de la gamme Nexus (renommée Pixel depuis que Google fabrique ses propres téléphones), c’était dans un but bien précis : recevoir les dernières mises à jour d’Android dès qu’elles sont annoncées, ou quelques heures après tout au plus.

Avant, j’étais chez Samsung, et je n’avais malheureusement pas cette chance. En effet, le temps que prend la firme coréenne pour rendre l’OS compatible avec ses appareils -sans compter celui qu’il lui faut pour y intégrer sa propre surcouche- est un vrai frein à l’achat pour les early adopters. Le problème, c’est que c’est aussi le cas pour quasiment tous ses concurrents.

Une solution pour noter les constructeurs

Heureusement, il semble y avoir une solution pour tirer au clair qui parmi les différentes marques de téléphones mobiles est la plus fiable pour nous amener Android à jour au plus vite. Si Alphabet est bien évidemment la mieux notée, le reste du classement créé par le site AOSMark révèle quelques surprises.

Ainsi, OnePlus récupère la deuxième place tout juste quelques jours après avoir lancé le déploiement d’Android 9.0, ce qui n’a rien d’étonnant. Alors que Samsung, huitième avec une note de 1,28/5, est loin derrière. Sony, de con côté, truste la quatrième place avec 1,63/5.

Android Pie, pour qui, pour quand ?

Même avec 3,5/5, Google fait pâle figure si on le compare à ce qui se peut se faire chez Apple. En effet, si l’on évaluait les iPhone avec les mêmes critères qu’AOSMark, il y a de grandes chances qu’ils obtiennent une note quasiment parfaite.

En effet, contrairement à ce qui se fait sur Android, Cupertino a pour habitude d’atteindre rapidement un fort taux d’adoption pour chaque version d’iOS dévoilée au grand public. Ainsi, même si les deux systèmes d’exploitation sont très différents, c’est là un des facteurs d’achat décisif pour certains utilisateurs.

