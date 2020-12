Android TV étend ses services de confidentialité avec ProtonVPN

Google a associé l’un des VPN les plus premium du marché dans son offre sur Android TV. ProtonVPN, et ses réseaux privés virtuels développés par sa société mère suisse Proton Technologies AG, arrive ainsi en version beta sur l’ensemble des téléviseurs compatibles, de Sony, Sharp, TCL, Hisense et Xiaomi, ainsi que sur les lecteurs Mi Box, Chromecast et Nvidia Shield.

Android TV proposait déjà des offres de VPN sur son service, mais ne disposait pas d’une offre comme celle de ProtonVPN, qui capitalise sur un niveau de sécurité maximal malgré des tarifs au-dessus de la concurrence cherchant à tirer les prix vers le bas (lire notre comparatif des meilleurs VPN gratuits).

La phase bêta de ProtonVPN sur Android TV demandera aux utilisateurs de se signaler comme « testeurs » au moment de télécharger l’application. Comme d’habitude, une version bêta possède des défauts, ce pour quoi ProtonVPN invite fortement les premiers utilisateurs à faire part de leurs remarques sur l’intégration du service à la plateforme pour télévision connectée.

Android TV arrive chez Panasonic

L’actualité du service de Google pour les télévisions ne s’arrête pas là, et au courant du mois de décembre, une nouvelle marque a annoncé l’intégration de la plateforme dans sa nouvelle gamme. Il s’agit de Panasonic, qui compte commercialiser ses premiers modèles compatibles Android TV avec des écrans OLED en 2021.

Les modèles concernés seront les Panasonic HX700, HX710 et HX720 de 43 à 65 pouces. Jusqu’alors, Panasonic avait pris du retard en souhaitant capitaliser sur son logiciel maison, MyHomeScreen, sur la base de FirefoxOS.

En parlant de la fondation Mozilla et de Firefox, ProtonVPN est reconnu depuis 2018 par l’entité, et de nombreux utilisateurs du moteur de recherche ont choisi d’utiliser les services de confidentialité de l’entreprise suisse. Pour en savoir plus, découvrez notre avis ProtonVPN.