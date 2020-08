Google annonce des nouveautés pour Android TV

Google vient de lancer la dernière beta d’Android 11 pour les smartphones et s’apprête à sortir la version stable de cette mouture du système d’exploitation. Mais la firme n’a pas oublié Android TV, la version du système d’exploitation pour les télévisions.

Dans un billet publié cette semaine, l’équipe d’Android a dévoilé une série de nouveautés pour le système d’exploitation. La plupart de ces annonces sont adressées aux développeurs d’applications pour les télévisions. Cependant, celles-ci permettront à ces développeurs de proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.

Par exemple, Google a annoncé la disponibilité de Google Play Instant sur Android TV. Comme les Instant Apps sur mobile, cette fonctionnalité permettra aux développeurs de proposer des portions de leurs applications. Et les utilisateurs pourront accéder instantanément à un contenu particulier, sans avoir à télécharger toute une application.

Google propose aussi un nouvel émulateur pour les développeurs, ainsi qu’un nouveau système qui facilitera les paiements, et donc la monétisation des apps. La firme propose également une fonctionnalité qui permettra de réduire la latence sur les jeux vidéo.

« Rendez les jeux sur le téléviseur encore plus fluides. Demandez à Android TV de désactiver le post-traitement et de minimiser la latence chaque fois qu’une application de jeu est affichée en plein écran », explique Dan Aharon, Product Manager.

Et pour faciliter la saisir sur les télévisions sous Android TV, Google a mis à jour l’application Gboard TV (le clavier virtuel) afin d’ajouter une fonction de dictée vocale et une autre fonctionnalité pour la saisie prédictive.

Une hausse de 80 % du nombre d’utilisateurs

Petit à petit, Android TV gagne en popularité. Dans son annonce, Google indique aussi que le nombre d’appareils actifs par mois d’Android TV a connu un bond de 80 % par rapport à il u a un an. Android TV est aussi utilisé par 7 des 10 principaux fabricants de Smart TV. Et Google travaille avec 160 opérateurs TV.

En ce qui concerne les applications, l’écosystème d’Android TV s’enrichit aussi petit à petit. Désormais, on compte près de 7 000 applications disponibles pour les utilisateurs du système d’exploitation.

Bientôt, un dongle pour installer Android TV sur les vieilles télévisions ?

Google annonce ses nouveautés alors que d’après les rumeurs, celui-ci s’apprête également à présenter un nouveau produit similaire au Chromecast mais qui sera plus évolué. En effet, le nouveau dongle utiliserait Android TV, et serait équipé d’une télécommande (donc, plus besoin d’utiliser un smartphone).

Le nom de code de ce produit serait Sabrina et il devrait fonctionner de la même manière que le Mi TV Stick récemment présenté par Xiaomi.