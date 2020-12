Android : une série de mises à jour pour les fêtes de fin d’année

En plus des nouvelles fonctionnalités qui débarquent avec la mise à jour vers Android 11 (pour les smartphones compatibles), Google annonce cette semaine une série de mise à jour d’Android qui permet de profiter de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci sont lancées à l’approche des fêtes de fin d’année.

« […] nous partageons six nouvelles fonctionnalités Google pour Android. Voici quelques autres façons dont votre téléphone devient plus utile au fil du temps, même en dehors des mises à jour majeures du système d’exploitation. Que vous envoyiez des messages de vœux de vacances à vos proches ou que vous vous détendiez avec un livre, voici comment Android peut vous aider », indique Ajay Gokhale, product manager chez Android.

Partager vos applications avec Nearby Share

La fonctionnalité la plus intéressante concerne l’application Nearby Share, l’équivalent d’AirDrop sur les smartphones Android. Si cette app permettait déjà de partager facilement des photos ou des vidéos avec un appareil à proximité, elle permettra aussi de partager… d’autres applications.

En substance, vous aurez bientôt la possibilité de partager une application que vous avez déjà installée sur votre smartphone avec une personne à proximité. Et cette personne pourra ensuite installer cette application même si elle n’est pas connectée à internet. C’est plus sécurisé que de partager un fichier .apk. Un bouton pour partager vos applications sera disponible sur le Play Store.

Un nouvel onglet pour Google Maps

Sur Google Maps, Google est en train de déployer un nouvel onglet, pour les applications Android et iOS. Appelé « Go Tab », cet onglet vous permet de retrouver vos destinations les plus fréquentes.

« Épinglez vos destinations de conduite préférées comme l’école ou une épicerie pour voir rapidement les itinéraires, les tendances de la circulation en direct, les perturbations sur votre itinéraire et une heure d’arrivée prévue précise, le tout sans saisir l’adresse du lieu. Si vous utilisez les transports en commun, vous pouvez épingler des itinéraires spécifiques, qui vous permettront de voir les heures de départ et d’arrivée précises, les alertes de votre agence de transport en commun locale et une heure d’arrivée prévue à jour directement depuis l’onglet Aller », explique Gokhale.

Et pour les conducteurs, Google annonce l’arrivée d’Android Auto dans de nouveaux pays.

Plus de mix d’emojis et plus d’audiobooks

Google améliore la fonctionnalité Emoji Kitchen, qui permet de créer des emojis en mixant les symboles existants. Si jusqu’à maintenant, il était possible de faire des centaines de combinaisons d’emojis différents, désormais, il y aura 14 000 combinaisons possibles, ce qui permettra aux utilisateurs d’avoir plus de moyens d’expression. Cette mise à jour sera disponible sur l’application Gboard, sur les appareils utilisant Android 6.0 ou plus récents.

Et pour les utilisateurs de livres audio, Google annonce une nouveauté du Play Store qui permettra aux utilisateurs d’accéder à plus de contenus. En substance, cette nouveauté permettra aux livres qui n’ont pas encore été convertis en version audio de profiter de « narrateurs générés automatiquement ». Mais malheureusement, dans un premier temps, Google ne travaille qu’avec des éditeurs américains et britanniques.

Enfin, concernant l’accessibilité, Google améliore sa fonctionnalité Voice Access, qui permet de contrôler un smartphone en utilisant la voix.