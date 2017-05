Andy Rubin pourrait présenter son premier smartphone Essential le 30 mai

Le cofondateur d’Android pourrait enfin lever le voile sur le premier smartphone de sa marque Essential.

Après avoir quitté Google, Andy Rubin, l’un des co-fondateurs d’Android (qui a été racheté par la firme de Mountain View) se lance dans les smartphones. Sa marque s’appelle Essential et après plusieurs mois de rumeurs et de teasing, il est possible que celle-ci se décide enfin à nous montrer quelque chose le 30 mai.

Sur Twitter, Andy Rubin a indiqué qu’il est presque prêt à partager ce sur quoi il a travaillé avec Essential et demande à ses followers de suivre le compte Twitter de cette entreprise pour avoir les prochaines informations.

Almost ready to share with you what we've been up to. Please follow our new twitter handle @essential and stay updated… — Andy Rubin (@Arubin) May 25, 2017

Le compte Twitter d’Essential, quant à lui, souligne que quelque chose d’important va arriver le 30 mai.

Hi, welcome to our Twitter page. We're here to let you know something big is coming May 30th! Stay tuned… — Essential (@essential) May 25, 2017

Cette annonce devrait être faite lors de la conférence de Re/Code, puisqu’Andy Rubin fait partie des intervenants de celle-ci, à cette date, souligne The Verge.

On connait déjà quelques détails sur ce qui pourrait être présenté le 30 mai. Au mois de mars, Andy Rubin a posté cette photo, probablement celle du premier ou de l’un des premiers smartphones de la marque Essential.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands… pic.twitter.com/LRzQCFSKTm — Andy Rubin (@Arubin) March 27, 2017

Si on se base sur cette publication, on peut supposer que comme Xiaomi, Samsung et LG, Essential va également adopter le design sans bordure pour l’écran.

Sinon, Eric Shmidt, l’Executive Chairman d’Alphabet, a aussi indiqué qu’Essential utilisera Android. Un choix qui serait naturel puisque le fondateur d’Essential fait partie des créateurs du système d’exploitation de Google.

Phenomenal new choices for Android users coming very soon. An example! https://t.co/3fwvYl6vlu — Eric Schmidt (@ericschmidt) March 29, 2017

Enfin, un autre tweet d’Essential suggère que son smartphone aura droit à un module, probablement pour les vidéos à 360°.

We heard you @renan_batista – here's something to hold you over until next week: pic.twitter.com/QSIeXyjKNq — Essential (@essential) May 25, 2017

Une hypothèse qui est très plausible puisque le 12 avril, Andy Rubin a aussi posté ce tweet suggérant que son entreprise travaille dans le domaine de la 360°.

Can anyone guess what my colleague Wei is working on? First correct guess wins a signed version of the product when it's ready! pic.twitter.com/RjGLczdCgV — Andy Rubin (@Arubin) April 12, 2017

L’aspect modulaire des smartphones d’Essential a également déjà été évoqué par des sources de Bloomberg. D’après celles-ci, la marque travaille sur un connecteur propriétaire qui permettrait à la fois de charger un appareil et de connecter des modules. Mais bien entendu, tant que rien ne sera annoncé officiellement, tout est à considérer avec un grain de sel.

