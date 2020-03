Animal Crossing, Doom, GDC, découvrez les principales sorties, les événements et rumeurs jeux vidéo de mars 2020

Les principales sorties jeux vidéo, les événements, les conventions, les conférences et les rumeurs à surveiller – voici l’agenda du jeu vidéo et toutes les dates à surveiller pour ce mois de mars 2020. À découvrir en vidéo ou par écrit dans un format express mais efficace !

[DLC] The Division 2 : Warlords of New York (3 mars)

Supports : PS4, Xbox One, PC

Le 3 mars, ce sera la sortie de Warlords of New York, le gros DLC de The Division 2 qui nous fera revenir dans la fameuse ville où se déroulaient les événements du premier opus.

Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX (6 mars)

Supports : Nintendo Switch

Le 6 mars 2020, ce sera le grand retour de Pokémon avec le remake Donjon Mystère Équipe de Secours DX sur Switch. Retour dans le passé avec ce remake du tout premier opus de Donjon Mystère qui aura pour but de nous plonger dans la peau d’un Pokémon pour venir en aide à une multitude de petits monstres dans des donjons générés aléatoirement !

Ori and the Will of the Wisps (11 mars)

Supports : Xbox One, PC

Le 11 mars, ce sera la sortie d’Ori and the Will of the Wisps, le second opus de la saga Ori développé par Moon Studios. Une exclusivité Microsoft Xbox One et PC qui nous replongera dans le monde et l’ambiance incroyable d’Ori.

Nioh 2 (13 mars)

Supports : PS4

Le 13 mars, les amoureux du Japon au temps des Samouraïs pourront s’en donner à coeur joie dans Nioh 2, afin de venir à bout de vos ennemis, qu’ils soient démons ou humains !

MLB The Show 2020 (13 mars)

Supports : PS4

13 mars toujours, les fans de sport US pourront mettre la main sur MLB The Show 2020. Dans l’optique de devenir le meilleur joueur de baseball de la planète !

TT Isle of Man 2 (19 mars)

Supports : PS4, Xbox One, PC

Les pilotes en herbe pourront s’essayer à la fameuse course de l’île de Man dans TT Isle of Man 2 le 19 mars 2020. Une course ultra rapide, ultra dangereuse pour les meilleurs pilotes de motos !

Animal Crossing New Horizons (20 mars)

Supports : Nintendo Switch

Le gros événement du mois de mars, ce sera la sortie d’animal Crossing New Horizon le 20 mars 2020, le nouvel opus sur Nintendo Switch qui vous proposera de créer votre monde parfait sur une île de rêve.

Doom Eternal (20 mars)

Supports : PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Le même jour que la sortie du monde tout mignon d’Animal Crossing, c’est dans un contexte totalement différent que vous allez pouvoir chasser de l’alien dans Doom Eternal, le reboot du jeu de Bethesda sorti en 2016 dans un monde chaotique cette fois !

Half-Life Alyx (23 mars)

Supports : PC

Gros mois de mars avec la sortie le 23 mars du très attendu Half Life Alyx sur PC et en réalité virtuelle. L’occasion de revivre tous les événements des deux premiers épisodes en incarnant Alyx Vance, la fille de Eli Vance.

Bleeding Edge (24 mars)

Supports : Xbox One, PC

Le 24 mars ce sera la sortie du premier jeu exclusif de Ninja Theory sur les supports Microsoft avec Bleeding Edge, un genre d’Overwatch qui ravira tous les fans de jeux en ligne que ce soit en coopération ou en mode compétitif.

[DLC] Borderlands 3 – Le Mariage de Wainwright & Hammerlock (26 mars)

Supports : PS4, Xbox One, PC

Enfin, le 26 mars c’est un autre gros DLC qui arrivera, mais cette fois pour Borderlands 3 avec Flingues, Amour et Tentacules pour assister au mariage d’assister au mariage de Sir Alistair Hammerlock, un chasseur et gentleman bien connu, et de Wainwright Jakobs, héritier du fabricant d’armes du même nom. Bien entendu, la fête sera gâchée et vous allez devoir prendre les choses en main !

La Game Developers Conference (Annulée)

Concernant les rendez-vous du mois de mars, cela s’annonce assez délicat suite aux nombreux problèmes liés au COVID-19. Cette épidémie de Coronavirus qui ne cesse de s’étendre. En mars devait se tenir la Game Developers Conférence, le plus grand rassemblement de professionnels de l’industrie du jeu vidéo. Un événement qui fut annulé et repoussé à cet été. Il en sera sans doute de même pour la plupart des grands rassemblements le mois prochain.

Le Nintendo Direct ?

Concernant les rumeurs pour le mois de mars, comme en février nous sommes dans l’attente d’un gros Nintendo Direct pour annoncer les plans de Big N pour cette année 2020. Après un Pokémon Direct en janvier, un Smash Bros Direct et Animal Crossing Direct, les fans de la firme espèrent avoir enfin le Nintendo Direct qui a mystérieusement disparu du site officiel Nintendo ces derniers jours. Pourrait-on avoir une nouvelle version de ce rendez-vous ?

Une annonce de Kojima Productions ?

La première semaine de mars est à surveiller également pour les fans de Hideo Kojima. En fin de semaine, le compte officiel de Kojima Productions a posté une photo du responsable de la communication Aki Saito qui indique qu’il est désolé du long silence et qu’il est assez occupé en employant le mot « Silent ». Sur la photo, on peut voir un bloc note avec la mention « semaine prochaine » et sur le crayon que tient Aki, on peut voir le mot pyramide. Qui pourrait donc être une référence à Silent Hill et au Pyramide Head le redoutable ennemi de la licence. Pour rappel, Hideo Kojima était l’un des hommes derrière le fameux remake de Silent Hills P.T. annulé par Konami. De nombreuses rumeurs laissent penser que Kojima pourrait travailler sur un jeu d’horreur et avoir trouvé un terrain d’entente avec Konami pour relancer Silent Hill. Il faudra patienter pour en avoir le cœur net, mais avec l’annulation de leur venue à la GDC, et l’annulation de l’événement, il y a des chances pour que la semaine prochaine, le studio puisse annoncer son prochain jeu.

Sorry to be silent everyone! I’ve been really busy lately…..I think i can say more soon about what we are going to…..#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020

Update : Le 2 mars, Kojima Productions a annoncé la date de sortie de Death Stranding sur PC (pour le 2 juin 2020). Il y a de grandes chances pour que ce teasing ne soit finalement que cela.

Un State of Play de PlayStation ?

Et si le mois de mars était également le mois du prochain State of Play de PlayStation ? Avec la vague d’annulation des plus gros événements de la planète, il y a de grandes chances pour que les plans de PlayStation soient un peu chamboulés. En mars 2019, PlayStation avait pour la première fois organisé son premier State of Play. Il y a eu par la suite trois autres rendez-vous en mai, septembre et décembre 2019. PlayStation pourrait-il organiser son propre événement sur internet pour le reveal de la PS5 ? Affaire à suivre, mais cette option semble de plus en plus probable vu la propagation du Coronavirus.

N’hésitez pas à suivre l’actualité Gaming de Presse-citron et la chaîne YouTube Liberty’s pour ne rien rater des principales actualités concernant le jeu vidéo avec cette année 2020 qui s’annonce très chargée grâce à la sortie de la nouvelle PlayStation 5 et de la nouvelle Xbox Series X qui sont d’ores et déjà prévues pour les fêtes de fin d’année !