Xbox Series X : infos, prix, date de sortie, collectors, détails et plus encore !

Après sept ans de bons et loyaux services, nos consoles de huitième génération vont bientôt faire place à l’avenir. La neuvième génération de consoles qui nous mènera vers de nouvelles expériences incroyables pour nous les joueurs. La première console à se dévoiler et nous livrer ses premières informations, c’est la Xbox Series X. Un titre court, simple, qui résume toute l’expérience de la marque dans une nouvelle console. Annoncée en juin 2018 via le « Project Scarlett », officialisée lors de Game Awards 2019, cette nouvelle console aura pour mission de faire briller Microsoft dans le domaine des consoles de nouvelles générations. Voici un petit récapitulatif de toutes les choses que nous savons sur le jeu à ce jour.



DATE DE SORTIE : Fin d’année 2020

NOM DE LA CONSOLE : Xbox

CONSTRUCTEUR : Microsoft

PRIX : N.C

SERVICES PROPOSÉS : Xbox Live, Game Pass, XCloud

RÉSOLUTION : 4K/60FPS (Jusqu’à 8K et jusqu’à 120FPS)

ARCHITECTURE : ZenNA 2 de la prochaine génération RDNA d’AMD

RÉTROCOMPATIBILITÉ JEUX : Oui (de la première Xbox à la Xbox One)

RÉTROCOMPATIBILITÉ ACCESSOIRES : Oui (dont les manettes)

LE « X » DE XBOX

C’est donc le 15 novembre 2001 que la Xbox est arrivé en Europe, puis en février et mars 2002 au Japon et en Europe. Microsoft devenait un nouvel acteur de l’industrie du jeu vidéo aux côtés de Sega, Nintendo et surtout PlayStation qui avait le vent en poupe à cette époque avec ses PlayStation et PlayStation 2 au sommet de leurs formes. Premiers pas difficiles avec Xbox qui montre beaucoup de potentiel, mais avec une machine en dessous de ses concurrentes. C’est pourquoi cette première console aura qu’une durée de vie de trois ans et demi pour laisser rapidement place à la console qui allait tout changer.

Le 22 novembre 2005, la Xbox 360 débarque aux États-Unis, et très rapidement en Europe et au Japon à partir de décembre de la même année. Cette fois, Xbox joue dans la cour des grands avec la console la plus puissante du marché, révolutionnaire avec son support HD DVD, sa connexion internet permettant le jeu en ligne, l’arrivée du Xbox Live et de licences mythiques de la marque, mais aussi du jeu vidéo.

Après 8 années de bons et loyaux services, et quelque 85,5 millions de consoles vendues, la Xbox 360 laissera place à la Xbox One en novembre 2013. Une console qui connaîtra une carrière difficile à l’image de la première Xbox avec un faux départ qui va la suivre de longues années, jusqu’à la sortie de la Xbox One X en 2016 et d’un changement de politique radical du côté de la firme américaine qui tout doucement s’est refait une santé pour se préparer au mieux à la nouvelle génération.

Annoncée lors des Game Awards 2019, Microsoft montre sa confiance et surprend tout le monde. Là où personne ne les a vus venir. Et le résultat est une réussite. L’annonce de la nouvelle Xbox a fait le buzz, et nous retiendrons que ça de cette fin d’année. Le moment où Xbox a lancé officiellement la nouvelle génération de consoles.

POURQUOI LA NOUVELLE XBOX EST-ELLE SI ATTENDUE ?

Tout simplement parce que la prochaine génération promet d’être le grand retour en force de la firme après de nombreuses années mitigées. Changement de politique vis-à-vis des fans, se rapprochant toujours plus de sa communauté. Amélioration du matériel devenant de plus en plus performant, la Xbox One X en tête de liste. Arrivée de multiples services difficilement discutables comme le Xbox Game Pass ou encore le XCloud.

La nouvelle Xbox de la gamme Series X promet d’être un monstre de puissance qui ouvrira la porte à de nouvelles expériences uniques. De plus, avec le rachat de nombreux studios, Xbox semble déterminé à proposer une multitude de nouvelles licences et expériences inédites et en exclusivité sur les plateformes Microsoft (Xbox et PC).

Une véritable attente et de véritables espoirs gravitent ainsi autour de cette nouvelle console, et dont les premières informations ne déçoivent pour le moment pas les joueurs. Si ce n’est un design qui ne fait pas toujours l’unanimité et quelques confusions autour du nom de la machine. Sur tout le reste, Microsoft réalise pour le moment une très belle entrée dans cette neuvième génération de consoles.

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 Malheureusement, la nouvelle Xbox étant tout juste d’être annoncée, il n’y a pas encore eu à ce jour de retours de la presse. Il y a de grandes chances pour que les choses changent dès le second trimestre de l’année 2020 ou lors de l’E3 prochain.



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE « SCARLETT » ET « XBOX SERIES X » ?

Le « Project Scarlett » annoncé en juin 2018 lors de l’E3, était le nom de code de la nouvelle génération chez Xbox. De nombreuses rumeurs parlaient également de la Xbox Anaconda et de la Xbox Lockhart qui seraient deux consoles en préparation du côté du géant américain pour la nouvelle génération. On peut ainsi penser que la « Xbox » est en réalité la Xbox Anaconda. Et qu’une nouvelle console moins puissante (la Xbox Lockhart) sera annoncée prochainement.

POURQUOI LE NOM « XBOX SERIES X » ?

L’origine de la confusion est que de nombreux joueurs et journalistes n’ont pas compris que les termes « Xbox » et « Series X » n’étaient pas liés. Ainsi, la nouvelle console de Microsoft s’appelle tout simplement : La Xbox.

Pour ce qui est de Series X, il s’agit du nom de la gamme. Microsoft a d’ores et déjà annoncé que d’autres consoles arriveraient par la suite pour compléter cette gamme. À l’image de la Xbox One S, de la Xbox One X ou encore de la Xbox One S All Digital Edition.

Une annonce un peu maladroite, là où il aurait été beaucoup plus simple d’annoncer simplement la « Xbox ». Et d’attendre de dévoiler une deuxième console pour annoncer « Series X ». Cependant, Microsoft dispose d’une bonne année pour rattraper ce petit couac d’ici une nouvelle présentation, puis une sortie de la machine.

Le nom que nous donnons à la prochaine génération est simplement Xbox. Lors des Game Awards, ce nom a été présenté à travers la Xbox Series X […] À la façon de ce que les fans ont pu constater sur les générations précédentes, le nom Xbox Series X implique qu’il y aura de la place pour d’autres consoles à l’avenir.

Phil Spencer – Patron Xbox

🍋 LES ÉDITIONS SPÉCIALES OU COLLECTORS 🍋 Bien que le design de cette nouvelle Xbox se prête fortement à de belles éditions spéciales, collectors ou encore éditions limitées, pour le moment, seulement une Xbox basique noire est annoncée pour fin d’année 2020.

CE QUE L’ON SAIT A CE JOUR SUR LA NOUVELLE XBOX

Le nom de cette nouvelle console est tout simplement « Xbox »

Series X représente une gamme qui sera composée de plusieurs consoles (plus d’infos)

La sortie est prévue pour la fin d’année 2020

Aucun prix n’est annoncé pour le moment

Aucune édition collector ou édition limitée pour le moment

La console sera rétrocompatible dès son lancement avec tous les jeux Xbox sortis à ce jour

La console sera rétrocompatible dès son lancement avec tous les accessoires Xbox One

La console sera rétrocompatible dès son lancement avec tous les services Xbox (Game Pass, XCloud…)

La nouvelle Xbox assurera quatre fois la puissance de traitement de la Xbox One X (plus d’infos)

Une nouvelle manette affinée accompagnera la sortie de la nouvelle Xbox

Un nouveau bouton de partage fait son apparition sur la nouvelle manette Xbox (plus d’infos)

La console permettra un affichage en 4K et 60FPS

La console sera capable d’afficher du 8K et du 120FPS

Plusieurs jeux pourront être mis en pause en même temps pour switcher d’un à l’autre très rapidement (plus d’infos)