Animal Crossing New Horizons : infos, date de sortie, collectors, détails et plus encore !

L’événement du mois de mars, c’est sans doute la sortie du nouvel opus d’Animal Crossing avec New Horizons qui arrivera le 20 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Cela fait 7 ans que les fans attendent un véritable nouvel opus, après l’énorme succès critique et commercial de New Leaf sur Nintendo 3DS. Voici donc un petit récapitulatif à deux semaines de la sortie du jeu pour faire un rappel de toutes les choses importantes à savoir sur ce dernier.

PRÉCOMMANDER ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS



DATE DE SORTIE : 20 mars 2020

ÉDITEUR : Nintendo

DÉVELOPPEUR : Nintendo

DÉBUT DU PROJET : N.C

SUPPORTS : Switch

MULTIJOUEURS : Oui

SEASON PASS : N.C

MICRO-TRANSACTIONS : N.C



.

: 20 mars 2020: Nintendo: Nintendo: N.C: Oui: N.C

Bienvenue sur l’île de rêve dans New Horizons

Animal Crossing New Horizons est annoncé le 14 septembre 2018 lors d’un Nintendo Direct. Le jeu est dans un premier temps prévu pour 2019 sans trop de précisions, avant d’être finalement repoussé à l’année 2020. Dès son annonce, le jeu suscite énormément de réactions de la part des fans, tant cette série est appréciée et acclamée. Il faut dire que l’attente fut longue, puisque le dernier opus majeur est New Leaf sur Nintendo 3DS en 2012.

La première présentation fut courte, une toute petite séquence pour clôturer le Nintendo Direct qui est en réalité un tease pour prévenir les fans que la suite d’Animal Crossing est en approche. Au cours d’un premier trailer, Nintendo annonçait l’arrivée de Marie en personnage jouable dans Smash Bros pour créer un faux espoir aux fans. Ensuite, lors d’une seconde séquence, on pouvait voir Tom Nook qui annonçait avoir besoin d’aide, car il avait encore beaucoup de travail. Avant de voir apparaître le logo « Animal Crossing » et la mention 2019. Aucun titre, pas de date de sortie précise, mais cette fois, plus de doute, la suite était en approche.

Quelques mois plus tard, Animal Crossing New Horizons aura le droit à sa première présentation avec le trailer de l’E3 2019, permettant de découvrir de nouvelles fonctionnalités en ligne, le nouveau moteur du jeu et plus encore. Il faudra tout de même attendre début 2020 et un Animal Crossing Direct en février pour découvrir une multitude de nouveautés pour cet opus.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Animal Crossing est un phénomène bien particulier, au point où il faut tester le jeu pour comprendre. Car le but du jeu… C’est justement qu’il n’y en a pas ! Et pourtant, cette licence cumule des millions de ventes à travers le monde. Il s’agit d’un jeu posé, qui met de bonnes humeurs où vous devez globalement mener votre petite vie parfaite et faire en sorte de rendre tout le monde heureux. Musiques douces, calmes, ambiances mignonnes, c’est un jeu avec aucune violence. L’ensemble des villes et villages d’Animal Crossing sont habités par des animaux aux caractères bien distincts.

Le jeu est en temps réel, c’est-à-dire que 24h dans la vraie vie correspondent à 24h dans le jeu. Vous allez donc vivre au rythme des saisons, mais aussi au rythme des événements dans l’année. Noël, Halloween, Pâques, etc. Certains événements ne seront disponibles que pendant certaines saisons. Ce qui rajoute un petit plus au jeu.

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 Début mars, une partie de la presse a pu tester en avant-première le jeu Animal Crossing New Horizons pour préparer la sortie de ce dernier. Et sans grandes surprises, les retours sont pour le moment très positifs. Nouveautés, ambiance respectée, le jeu semble être fidèle à ses prédécesseurs pour le plus grand bonheur des fans.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Comme tous les opus d’Animal Crossing, le joueur va devoir créer son personnage puis s’envoler pour son île de rêve parmi plusieurs îles proposées. Le joueur pourra également choisir l’hémisphère de la planète sur lequel il souhaite qu’elle se trouve (ceci n’aura d’effets que sur le rythme des saisons). Ensuite, le joueur pourra aller et venir et jouer à ce nouvel opus comme les anciens, pour y découvrir toutes les nouvelles choses !

En bref :

Quatre îles proposées pour commencer votre aventure.

Il sera possible de personnaliser entièrement votre avatar : coiffure, yeux, nez, bouche, couleur de la peau

Le joueur débute son aventure en habitant dans une tente.

Le joueur est accompagné de deux animaux (choisis aléatoirement dans le répertoire des villageois des jeux précédents)

Le joueur aura en sa disposition un Nookphone, une sorte de téléphone portable présentant plusieurs fonctionnalités qui va lui permettre de développer lui-même son île et à tout y construire de A à Z.

Le système de crafting fait son arrivée dans ce nouvel opus.

Possibilité de personnaliser entièrement votre maison

Grande nouveauté avec la possibilité de contrôler l’environnement extérieur (Destruction de falaises, arrangement des bords de rivière, plantation d’arbres…)

Cette possibilité sera accessible via le Noophone et l’application « Island Designer ».

Il sera possible de créer vos propres outils grâce à des ressources (bois, pierres, mauvaises herbes…)

Comme tous les Animal Crossing, le joueur pourra faire plusieurs activités comme le jardinage, la pêche ou la chasse aux insectes…

Le joueur pourra se lier d’amitié avec les habitants de l’île et recevoir de l’aide de la part de ces derniers.

De nouveaux objets arrivent dans New Horizons comme par exemple une perche pour traverser les rivières quand il n’y a pas de ponts.

Arrivée de la monnaie « Nook Miles » qui permet d’obtenir en remplissant des objectifs divers et variés très nombreux, possible de débloquer au fur et à mesure de votre progression via le Nookphone.

🍋 LES ÉDITIONS COLLECTORS 🍋 Animal Crossing dispose d’une seule édition spéciale avec sa console collector. En plus de l’édition standard, vous allez pouvoir craquer pour des manettes pro de Nintendo Switch aux couleurs des personnages d’Animal Crossing. N’hésitez pas à consulter notre guide de précommande juste ici. PRÉCOMMANDER ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS DÉCOUVREZ NOTRE GUIDE DE PRÉCOMMANDE

LE MULTIJOUEUR D’ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS

Dans ce nouvel opus, il sera possible de visiter l’île d’autres joueurs grâce à une connexion internet et un abonnement Nintendo Switch Online. Il sera également de rendre visite via une connexion en locale. Ce mode permettra jusqu’à 8 joueurs de visiter simultanément l’île d’un autre joueur. Une fonctionnalité qui n’est pas inédite dans la série Animal Crossing, puisque cette fonctionnalité existe depuis Wild World.

Cependant, il y aura bien une nouveauté sur New Horizons, permettant jusqu’à quatre joueurs de jouer ensemble sur une même console et le même écran. Il s’agit d’un mode multijoueur coopératif. La caméra suivra le joueur hôte tandis que les autres seront téléportés à l’écran dès qu’ils s’éloigneront trop. L’idée de ce mode en ligne sera également de créer une hiérarchie dans votre liste de contacts avec vos simples amis et vos meilleurs amis.

CE QU’IL FAUT RETENIR D’ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS

En bref, voici les éléments importants à retenir concernant Animal Crossing New Horizons :