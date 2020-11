Animal Crossing s’invite (vraiment) dans votre salon

Chez Nintendo, la réalité augmentée semble être de plus en plus appréciée. Après Mario Kart Live : Home Circuit, c’est au tour du célèbre Animal Crossing de passer à l’AR. Nintendo vient de dévoiler quelques nouveautés pour le jeu mobile gratuit Animal Crossing : Pocket Camp. Ce jeu permet de projeter vos personnages préférés dans le vrai monde. Ce n’est pas vous qui atterrissez sur votre île, mais plutôt votre île qui vient à vous, avec tous ses habitants.

With the update on Nov. 19, two AR Modes will be added to Pocket Camp. Get even closer to your animal pals with the AR Camera and AR Cabin! #PocketCampAR pic.twitter.com/BxAtMyJ1Fj

— Pocket_camp (@Pocket_Camp) November 19, 2020