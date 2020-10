Nous en savons plus sur Mario Kart Live : Home Circuit, dans vos salons d’ici quelques jours

Défier ses amis à Mario Kart sur Switch, c’est une chose. Mais aurez-vous le courage d’en dire autant si la course se déroulait dans votre salon. Le 16 octobre prochain, Nintendo devrait dévoiler une toute nouvelle version de Mario Kart, en réalité augmentée. Si vous êtes passé à côté de l’annonce, Nintendo a tweeté à ce propos cet été. La vidéo postée présente comment devrait fonctionner le jeu, et le moins que l’on puisse : ça a l’air génial.

Get ready to experience the fun of Mario Kart in the real world! Use your #NintendoSwitch to control a physical Kart & race through custom courses set up in your home! Mario Kart Live: Home Circuit is available in a Mario or Luigi set, and launches on 10/16. 🏁 pic.twitter.com/dydiND46ad

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 3, 2020