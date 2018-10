Anker dévoile un vidéoprojecteur de la taille d’une canette de coca (ou de bière !)

Durant cette conférence, Anker a présenté plusieurs produits, comme un chargeur mini vraiment pratique pour les utilisateurs nomades ou encore son nouveau vidéoprojecteur Nebula Capsule de deuxième génération pas plus grand qu’une canette ! Il sera donc possible de l’emporter partout avec soi et de profiter de ses films ou séries favorites à tout moment sur un écran ou un mur.

Nebula Capsule II : le nouveau vidéoprojecteur portable de Anker

Par rapport à la première version de son vidéoprojecteur portable, Anker a fait quelques progrès notables. On peut par exemple mettre en avant l’amélioration visuelle et sonore de l’ensemble. Le nouveau Nebula Capsule II offre en effet une résolution 720p en HD, et bénéficie au passage d’une optimisation au niveau de la luminosité, en doublant la capacité et en passant de 100 lumens, à 200 lumens.

Niveau sonore, il y a aussi du progrès puisque l’on passe d’une puissance de 5 à 8 Watts au niveau de la restitution sonore entre les deux modèles. Anker dit « ciao » au Micro USB concernant la connectique et fait place à l’adoption de l’USB-C. Principal avantage et non des moindres pour un appareil portable, son temps de rechargement complet s’en retrouve réduit et il ne faut désormais plus que 2h30 pour une charge à 100%. Il est possible de profiter de 3 heures en vidéo et de 30 heures en Bluetooth audio

L’arrivée de Google Assistant sur cette seconde génération est aussi un pas important pour plus de connectivité, elle fonctionne avec Android TV 9.0 Pie. Le Nebula Capsule II est également compatible avec Google Chromecast et peut ainsi faire tourner des milliers d’applications Android et non plus un Store dédié comme sur la première génération.

Il est déjà possible de trouver le vidéoprojecteur sur la plateforme de financement participatif Kickstarter et on peut annoncer sans soucis un gros succès puisque la collecte atteint déjà 741.000 dollars, alors que le constructeur Anker réclamait 50.000 dollars. On y retrouve le Nebula Capsule II à 399 dollars au lieu de 500 et les livraisons débuteront en mai prochain.