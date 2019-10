Anniversaire Cdiscount : 5 offres flash à ne pas manquer (iPhone, Xiaomi, Xbox, etc.) 🔥

C’est jour de fĂŞte chez Cdiscount. Le marchand français propose, pour son anniversaire, des dizaines de bons plans, et des prolongations des French Days. Cette journĂ©e est donc très riche en bons plans, ventes flash et promotions. Cdiscount propose surtout le code promo S21E01 valable toute la journĂ©e (et pour les 3000 premières commandes) pour Ă©conomiser 21€ dès 249€ d’achat, sur une large sĂ©lection de produits.

21 ans Cdiscount : les offres immanquables

Voir toutes les promotions

La plupart des promotions fonctionnent avec le code promo S21E01 pour Ă©conomiser 21€ dès 249€, vous pouvez constater si c’est le cas en vĂ©rifiant dans le panier.

Cdiscount dans la continuité des French Days

Cdiscount propose une nouvelle fois le plein de rĂ©ductions sur une très large sĂ©lection de produits, pour continuer l’Ă©lan des French Days. Alors que le marchand nous habitue Ă de très belles offres pour les Ă©vĂ©nements comme le Black Friday ou les Soldes, il n’est pas Ă©tonnant que ce soit aussi le cas pour son anniversaire.

Comme d’habitude, les promotions sont valables dans toutes les catĂ©gories de Cdiscount, on vous conseille de bien chercher si vous avez un produit en tĂŞte, les rĂ©ductions peuvent ĂŞtre très fortes. Cerise sur le gâteau, certaines offres des French Days comme l’iPhone XR ou l’iPhone XS sont maintenues, pour le plus grand bonheur des acheteurs.

21 ans de e-commerce, mais pas que…

CrĂ©Ă© en 1998, le site Cdiscount Ă©tait, Ă l’origine, spĂ©cialisĂ© dans la revente de CD d’occasion. Depuis le groupe s’est dĂ©veloppĂ©, et son chiffre d’affaires a dĂ©passĂ© les 3,5 milliards d’euros sur l’annĂ©e 2018. En dehors du e-commerce classique, Cdiscount porte aujourd’hui une attention particulière au dĂ©veloppement de ses services, que ce soit dans la tĂ©lĂ©phonie mobile, le voyage ou l’Ă©nergie.

L’anniversaire Cdiscount est l’occasion parfaite si vous avez manquĂ© une offre intĂ©ressante pendant les French Days, et notre liste est loin d’ĂŞtre exhaustive. Vous pouvez retrouver ici toutes les promotions en cours pour la journĂ©e, attention le code promo expire dès ce soir (ou les 3000 premières commandes) :

