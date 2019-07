Another Life, la série Netflix que l’on attend cet été

L’été est pour beaucoup d’amateurs de série une époque compliquée. La majorité des programmes sont en pause ou bien on attend le lancement de nouveautés au mois de septembre. Heureusement, les plateformes de vidéo à la demande comme Netflix, bouleversent un peu la temporalité. Netflix dégaine Another Life, une série de SF qui s’annonce très prometteuse si on en croit la première bande-annonce.

Another Life, attention aliens

Le pitch de l’histoire de Another Life est plutôt simple. Un artefact alien apparaît sur Terre et une équipe va être lancée à la rencontre d’une vie extraterrestre. A la clé, la possibilité d’une rencontre inédite en son genre avec une forme de vie extraterrestre. Problème, les choses ne vont vraiment pas se passer comme prévu et rapidement il s’agit plus de survivre que d’autre chose… La vidéo est angoissante, rythmée, soignée visuellement… Bref, on adore les références qui s’enchaînent à l’écran et nous font penser à Alien ou encore l’Odyssée de l’espace.

Dans un parallèle qui est aussi récurrent mais qui fonctionne très bien, on suivra les aventures de son époux sur Terre qui cherche pour sa part à percer les secrets de l’artefact.

Côté casting, on retrouvera surtout Katee Sackhoff dans le rôle principal (Battlestar Galactica), mais les personnages secondaires ne sont pas des inconnus : Tyler Hoechlin (Supergirl), Elizabeth Ludlow (The Walking Dead), Blue Hunt (The Originals), Samuel Anderson (Doctor Who) ou encore Justin Chatwin (Shameless). Signe des temps, on a même le droit à une influenceuse, jouée par Selma Blair (Hellboy).

Et pour découvrir la série complète sur Netflix, rendez-vous le 25 juillet prochain. Si on ne s’attend pas à un succès similaire à celui de Stranger Things, l’optimisme est plutôt de rigueur en voyant la bande-annonce ci-dessous. 10 épisodes sont au programme.