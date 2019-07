Sur Netflix, Stranger Things 3 a déjà été vu par 40 millions de comptes

Si l’on se doutait que la troisième saison de Stranger Things était particulièrement attendu par les adeptes de Netflix, c’est un nouveau record qui a été battu par le service américain, qui a partagé quelques chiffres sur Twitter.

En effet, Netflix a récemment partagé un tweet en indiquant : « Stranger Things bat des records Netflix ! 40,7 millions de ménages ont regardé l’émission depuis son lancement mondial le 4 juillet – plus que tout autre film ou série au cours de ses quatre premiers jours. Et 18,2 millions ont déjà terminé toute la saison ».

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.

