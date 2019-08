Another Life sur Netflix, une série SF qui méritait tellement mieux

Il y a quelques semaines, on vous parlait de notre impatience à l’idée de découvrir la série Another Life. Le programme de science-fiction, sur lequel Netflix semblait miser beaucoup pour cet été, proposait notamment un très beau casting, et une histoire avec du potentiel. Mais le résultat final est plutôt très loin des attentes initiales. Attention l’article suivant contient quelques SPOILERS. Vous êtes prévenus.

Another Life, une série à fond dans les clichés

Sur le papier, on avait devant nous un très beau casting. Katee Sackhoff (Battlestar Galactica), Tyler Hoechlin (Supergirl), Elizabeth Ludlow (The Walking Dead) ou encore Blue Hunt (The Originals)… Bref du beau monde, des visages connus.

Au programme, une série de dix épisodes qui se joue donc à une double échelle : sur Terre et dans l’espace en même temps. Avec une interrogation majeure en toile de fond, censée nous obséder tout autant que les personnages dans la série, les petits hommes verts (qui sont aussi mélomanes) sont-ils gentils ou non ?

Le résultat s’annonce divertissant, il faut l’admettre. Du genre de série que l’on regarde d’un œil attentif à même de toucher un large public, notamment grâce à des effets spéciaux que l’on jugera plutôt bien faits la majorité du temps.

Mais on ressort de cette série avec une impression de déjà vu, de série plutôt générique, qui serait venue copier à droite et à gauche, dans les classiques de la science-fiction, Alien en tête (au revoir la colonne vertébrale). Si Netflix joue à merveille la carte de la diversité visuelle, les rôles des différents personnages ont eux tendance à être stéréotypées. Résultat, ils peinent à vraiment intéresser. Le fait qu’au milieu de l’espace, on puisse en faire apparaître de nouveaux personnages à l’infini ou presque, joue sans aucun doute dans cette difficulté à s’attacher. Si Another Life veut nous faire comprendre que le plus important est le voyage, pas la destination, on aurait aimé que celui-ci soit un peu plus séduisant…