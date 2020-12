Antitrust : Facebook pourrait être poursuivi dès la semaine prochaine

On serait cette fois tout proche du but. Selon CNBC, qui a eu accès à des sources très proches du dossier, des poursuites antitrust pourraient être officiellement lancées contre Facebook la semaine prochaine. La chaîne américaine précise que les procureurs généraux de 20 à 30 états américains pourraient simultanément y participer. Cette offensive judiciaire serait par ailleurs être soutenue par la Federal Trade Commission.

Facebook cite TikTok en exemple pour réfuter les accusations de monopole

Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train autour du lancement de ce procès pour atteinte à la concurrence. Certaines sources affirmaient qu’il faudrait attendre 2021, tandis que d’autres tablaient plutôt sur une action avant la fin d’année. La seconde option semble donc en passe de l’emporter.

Pour rappel, ces poursuites feraient suite à une longue enquête de plus d’un an. Il s’agirait selon les dires d’un observateur cité par le Washington Post, du « défi le plus difficile auquel Facebook a dû faire face en 17 ans d’existence ». De fait, les soupçons des enquêteurs semblent se tourner vers les rachats d’Instagram et de WhatsApp par Facebook. Ces acquisitions auraient contribué à créer « un géant anticoncurrentiel des réseaux sociaux ». Les utilisateurs se retrouveraient ainsi avec trop peu d’initiatives.

Les promesses initiales de Facebook selon lesquelles l’indépendance de WhatsApp serait préservée n’auraient pas été respectées. La firme de Mark Zuckerberg cherche même désormais à intégrer l’ensemble de ses réseaux sociaux. De quoi susciter de vives inquiétudes en terme de confidentialité.

Conscient des risques encourus, qui pourraient aller jusqu’au démantèlement, Facebook a rejeté en bloc ces accusations. Elle estime ne pas se trouver en monopole sur le marché des réseaux sociaux et cite en exemple l’émergence de TikTok qui a réussi à se faire une place parmi les grandes plateformes au cours de ces dernières années.