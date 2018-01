AOC, un nouveau média pure player consacré aux idées

Sylvain Bourmeau, ancien journaliste à Libération, lance un nouveau média 100% digital consacré aux analyses, aux opinions et aux idées.

AOC est un nouveau média 100% numérique qui regroupera uniquement des articles longs. Moyennant 12€/mois, les abonnés pourront profiter d’articles rédigés par des journalistes, des chercheurs, des écrivains, des intellectuels ou des artistes qui analyseront des sujets culturels ou sociétaux. Ce quotidien d’idées en ligne est disponible depuis le jeudi 25 janvier et a été présenté pendant la Nuit des Idées au sein de la Bibliothèque Nationale de France – site Richelieu.

Retrouver le plaisir de lire

AOC Média est l’acronyme de Analyse Opinion Critique :

Analyses : des textes s’appuyant sur des compétences spécifiques, écrits par des chercheurs ou des journalistes spécialisés ayant une connaissance fine du sujet.

: des textes s’appuyant sur des spécifiques, écrits par des chercheurs ou des journalistes spécialisés ayant une connaissance fine du sujet. Opinions : des textes engagés , informés et étayés défendant une position avec brio, écrits en tant que citoyens par des chercheurs, des intellectuels, des artistes, des journalistes.

: des textes , informés et étayés défendant une position avec brio, écrits en tant que citoyens par des chercheurs, des intellectuels, des artistes, des journalistes. Critiques : des textes proposant un regard sur une ou plusieurs œuvres culturelles, dans un format long que l’on ne trouve quasiment plus dans la presse quotidienne ou hebdomadaire.

Selon son créateur, l’objectif du journal est de « prendre de la hauteur » et de « tenter de remettre un peu de verticalité dans un espace public désormais destructuré et horizontalisé en publiant des textes qui visent autant que possible à (re)faire autorité et à structurer le débat ». On peut y voir une évolution des espaces dédiés aux débats que l’on retrouvait sur les sites internet d’actualité.

Des articles longs et des entretiens

Tout juste lancé, le site publiera chaque jour trois articles longs en semaine, un grand entretien le samedi et un texte de fiction le dimanche. « La consigne pour chaque auteur sera de produire un texte qui va faire référence, qu’on aura envie de partager, avec lequel on n’est pas forcément d’accord. Le but est de faire écrire les bonnes personnes dans les 48 heures qui suivent une actualité » renchérit le journaliste. Les auteurs seront rémunérés 500€ le texte et l’ex-journaliste de Libération sera entouré à la direction du site Raphaël Bourgois, animateur de l’émission Avis Critique sur France Culture, qui souhaite proposer un média sans « bien-pensance, mais des gens qui pensent bien, au sens d’énoncer clairement sa pensée », et d’Hélène Fromen, ex-responsable du site du Monde puis de Mediapart.

Ce média haut de game sera donc accessible sur abonnement (12€/mois ou 144€ l’année) et aura besoin de 10 000 abonnés pour atteindre son équilibre financier.