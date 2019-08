Comme l’indique l’association à but non lucratif Better Business Bureau (BBB), passer des appels via Siri, Alexa ou Google Assistant peut exposer les utilisateurs à des arnaques. En effet, des escrocs peu scrupuleux ont trouvé une méthode qui leur permet de profiter des internautes quand ceux-ci souhaitent contacter une entreprise. L’entourloupe ne fonctionne cependant que sur les appels passés à des sociétés, et non pas avec les particuliers ou les personnes de votre répertoire.

Comment les arnaqueurs brouillent les résultats de recherches de Siri, Alexa et Google Assistant

Pour ce faire, les escrocs imaginent de faux numéros de téléphone visant à se faire passer pour les numéros des services clients d’entreprise. La méthode inclut aussi le fait de devoir être premier dans les résultats de recherche afin que les recherches sur les assistants vocaux renvoient aux (faux) numéros créés à cet effet. En ce sens, les arnaqueurs achètent des publicités qui mettent leur propre contact en avant, parfois au détriment des réels services clients.

En conséquence, les recherches de Siri, Alexa et Google Assistant renvoient les utilisateurs vers ce numéro, et les escrocs n’ont plus qu’à se faire passer pour la société concernée. Eu autant dire que les conséquences peuvent être importante s’il s’agit d’un service client d’une compagnie aérienne, par exemple.

Une utilisatrice a justement évoqué ce cas auprès de Better Business Bureau (BBB), expliquant que l’homme qu’elle avait eu au téléphone lui avait demandé 400 dollars en carte cadeau alors qu’elle souhaitait changer de siège en prévision d’un voyage. Plusieurs cas similaires ont également été reportés à l’association.

L’organisation américaine recommande aux utilisateurs de rechercher manuellement le numéro de l’entreprise qu’ils cherchent à joindre et de ne jamais fournir leur numéro de carte bancaire ou d’effectuer un paiement par téléphone en cas de doute.