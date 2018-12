Les appels indésirables ont le vent en poupe : comment se protéger du spam ?

Connaissez-vous Truecaller ? Cette startup suédoise, cofondée il y a bientôt 10 ans par Alan Mamedi et Nami Zarringhalam, permet aux utilisateurs de smartphones d’identifier le propriétaire d’un numéro de téléphone en quelques secondes. Elle est particulièrement prisée par les mobinautes qui ont l’habitude de recevoir trop d’appels indésirables.

Selon une étude publiée cette semaine, leur nombre aurait grimpé de 300% en 2018, par rapport à l’année précédente. Le responsable ? Les commerciaux des entreprises qui cherchent à promouvoir leurs produits, mais également les opérateurs, qui sont pourtant censés nous fournir un service respectant notre vie privée.

Que nous apprend l’étude commandée par Truecaller ?

Penchons-nous davantage sur les chiffres pour en savoir plus. En 2017, les utilisateurs de l’application ont enregistré 5,5 milliards d’appels non désirés. Cette année, le nombre a triplé et atteint ainsi 17,7 milliards de communications. Bien que Google prenne déjà le sujet très au sérieux, ce n’est pas forcément le cas de ceux qui sont à l’origine du problème.

Ainsi, au Brésil, pays le plus touché par le phénomène, les habitants du pays recevraient environ 37 appels par mois sans avoir donné leur consentement ! La France, elle, est bien plus loin dans le classement. Le contexte politique actuel du territoire le plus grand d’Amérique latine, très tendu, pourrait être à l’origine du problème.

Comment se protéger des appels indésirables et du spam ?

Si le gouvernement français a déjà pris des mesures conséquentes pour nous aider à être plus tranquilles avec l’initiative Bloctel, le résultat attendu reste encore loin d’être optimal. Il existe heureusement d’autres solutions, que n’importe qui peut mettre en place rapidement pour se protéger du spam.

La première, et la plus évidente, consiste à ne pas laisser traîner son numéro de téléphone n’importe où et à ne pas le communiquer à n’importe qui. En tant que growth hacker, je peux vous affirmer qu’il me suffit de connaître votre nom ou votre profil Linkedin pour transmettre votre numéro de mobile à mon équipe de sales.

La seconde consiste à bloquer manuellement le numéro d’un appelant qui vous sollicite sans votre accord. Sur iPhone comme sur Android, la fonctionnalité est déjà incluse dans l’application d’appels.

