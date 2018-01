Les appels vidéo arriveraient sur la messagerie d’Instagram

Instagram pourrait ajouter une fonctionnalité d’appels vidéo sur sa messagerie Direct.

Instagram est dédié à la publication de photos et de vidéos, mais le réseau social s’intéresse également à la messagerie. Et comme Messenger, les Direct d’Instagram pourraient se doter d’une fonctionnalité pour faire des appels vidéo. C’est du moins ce que suggère WABetainfo (relayé par TechCrunch) qui affirme avoir pu accéder à une version testée en interne de l’application Instagram et qui dispose de cette fonctionnalité. D’après le site, voici à quoi ressemblerait le bouton d’appel vidéo. Il précise également que les appels vidéo ne seraient disponibles qu’avec les personnes avec lesquelles on discute sur Direct.

Instagram is preparing a video call feature https://t.co/TkkH9qR7m7 pic.twitter.com/88xfOCeVeI — Matt Navarra (@MattNavarra) January 30, 2018

Une suite logique

Ce qui est étrange, c’est qu’Instagram a refusé de commenter cette info. Lorsqu’il a été interrogé par le site TechCrunch, un représentant a répondu : « Nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations ».

En tout cas, il serait tout à fait logique qu’Instagram s’intéresse à cette fonctionnalité. Sur Facebook Messenger, les appels vidéos ont été utilisés 17 milliards de fois en 2017.

Et comme Facebook, Instagram compte séparer le réseau social de la messagerie en proposant une application entièrement dédiée aux Direct. Au mois de décembre nous apprenions que cette application « Direct from Instagram », s’inspire fortement de l’ergonomie de Snapchat. Et un test a été lancé dans 6 pays (Chili, Israel, Italie, Portugal, Turquie et Urugay).

D’autre part, selon des données qui ont fuité au mois de décembre, si les Stories de Snapchat sont en perte de croissance (en partie parce qu’Instagral a copié cette fonctionnalité), sa messagerie ferait toujours un tabac. Et celle-ci propose déjà une fonctionnalité d’appels vidéo.