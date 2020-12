Apple a discrètement amélioré Facetime, y compris sur votre « vieil » iPhone

Via la récente mise à jour iOS 14.2, Apple a optimisé le logiciel interne de nos iPhone, mais le géant américain a également intégré une petite surprise. En effet, certaines améliorations ne figuraient pas dans le « patch note » officiel, et notamment une optimisation de la fonction Facetime.

Facetime HD pour de nombreux iPhone

En effet, c’est le magazine brésilien MacMagazine qui a mis le doigt sur cette nouveauté. En effet, depuis iOS 14.2, les appels vidéo via Facetime (et en Wi-Fi) sont désormais réalisés en Full HD. Ce « Facetime HD » concerne tous les terminaux lancés depuis 2017, de l’iPhone 8 aux iPhone 11. Du côté des iPhone 12, le Facetime HD est possible via WiFi et 5G.

Concrètement, si votre terminal est connecté en WiFi, vous êtes dans la possibilité de passer un appel vidéo Facetime HD avec un iPhone 8, iPhone 8 Plus, un iPhone X, un iPhone XR, XS ou XS Max, mais aussi via un iPhone SE ou encore les trois iPhone 11. Cela bien sûr, sans oublier les récents iPhone 12.

Evidemment, la version HD de Facetime permet de bénéficier d’une qualité d’image accrue, avec un rendu en 1080p, contre un rendu en 720p pour la version standard. Une nouveauté particulièrement appréciable, d’autant plus dans la situation sanitaire actuelle, particulièrement propice aux appels vidéos.

Evidemment, si vous disposez d’un iPhone 12, vous serez tentés d’opter pour l’un des nouveaux forfaits 5G qui commencent à arriver en France. Non seulement cela vous donnera accès à Facetime HD, mais vous pourrez également profiter d’un réseau mobile nouvelle génération, qui devrait évoluer avec le temps pour gagner encore en vélocité.